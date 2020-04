Uważajmy na oszustów wyłudzających kody BLIK Data publikacji 16.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Czas panującej pandemii COVID-19 to również okres aktywności oszustów, wykorzystujących obecną sytuację. Należy zwracać uwagę na pojawiające się informacje i artykuły w serwisach społecznościowych, które wymagają od nas logowania się do naszych kont w serwisach. Jednym z tego typu przestępstw jest próba wyłudzenia kodu BLIK.

W dobie panującej pandemii COVID-19 w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej fałszywych artykułów z koronawirusem w tle. Takie ataki mają na celu pozyskanie dostępu do naszego konta w serwisie społecznościowym Facebook i wyłudzenie kodów BLIK od naszych znajomych. Złośliwe domeny używane w atakach to: koronawirusnews[.]com.pl, e-koronawirusnews[.]pl, koronawirusnews[.]net.pl oraz ikoronawirusnews[.]pl.

Schemat takiego ataku od dłuższego czasu jest niezmienny. Strona z artykułem do złudzenia przypomina stronę znanego portalu informacyjnego lub stronę policji, a na jego końcu jest materiał video. Kliknięcie przycisk „play” wymusi konieczność zalogowania się do serwisu Facebook. Pod żadnym pozorem nie należy tego robić. W ten sposób osoby nieupoważnione uzyskują dostęp do naszego konta a następnie za pośrednictwem Messenger’a wysyłają do naszych znajomych wiadomość z prośbą o szybką pożyczkę za pomocą kodu BLIK.

Jak się uchronić przed takim atakiem?

Skontaktuj się ze swoim znajomym (najlepiej telefonicznie), od którego dostałeś wiadomość z prośbą o pożyczkę.

Nie jest wykluczone, że nasz znajomy naprawdę potrzebuje takiej pożyczki, lecz powinniśmy to zweryfikować.

Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe w serwisie Facebook

Opcja ta będzie wymagała od Ciebie podania dodatkowego hasła SMS podczas logowania, ale nie pozwoli na przejęcie Twojego konta.

Zwróć uwagę na adres strony, na której się logujesz

Swoje dane logowania do Facebooka wprowadzaj tylko na stronie facebook.com. jest to jedyna strona, gdzie możesz je wprowadzić. Pamiętajcie o tym!

(KWP w Poznaniu / KGP)