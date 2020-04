CBŚP wspiera walkę z pandemią koronawirusa Data publikacji 17.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W związku ze stanem epidemicznym obowiązującym na terenie Polski, Centralne Biuro Śledcze Policji zainicjowało szereg działań mających wspomóc służby medyczne w walce z pandemią koronawirusa. Zabezpieczone w toku prowadzonych spraw materiały tekstylne, w których były ukryte narkotyki, a także przejęty nielegalny alkohol, zostały przeznaczone dla instytucji znajdujących się na pierwszej linii frontu, w walce z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Policjanci CBŚP z Wrocławia, do sprawy przejęcia ponad 3 ton haszyszu w 2018 roku (CBŚP zapobiegło gigantycznemu przemytowi haszyszu wartego 60 mln zł), zabezpieczyli także 3200 sztuk prześcieradeł, w których był ukryty transport narkotyków. Z inicjatywy policjantów sąd wydał zgodę, aby te materiały tekstylne mogły zostać przekazane służbom medycznym walczącym z pandemią koronawirusa. Można by z nich między innymi wykonać około 200 tysięcy maseczek ochronnych, zmniejszających ryzyko zakażenia patogenem. Policjanci przekazali zabezpieczone materiały Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Policjanci z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji w ramach prowadzonych postępowań dotyczących kilku grup przestępczych zajmujących się między innymi wprowadzaniem do obrotu nielegalnych wyrobów akcyzowych, zabezpieczyli łącznie ponad 10 tysięcy 300 litrów alkoholu. Został on już częściowo przekazany jako środek dezynfekcyjny do instytucji walczących z pandemią koronawirusa na obszarze województwa Warmińsko-Mazurskiego. Odbiorcami są między innymi szpitale, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, czy Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Funkcjonariusze z Zarządu w Łodzi CBŚP w trakcie rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzającej na rynek między innymi nielegalne wyroby akcyzowe, zabezpieczyli 1300 litrów alkoholu. We współpracy z łódzką KAS jest on przekazywany do szpitali na terenie województwa łódzkiego jako środek dezynfekcyjny, który pomoże służbom medycznym w walce z pandemią.

Łącznie funkcjonariusze CBŚP już przekazali lub przekażą w najbliższym czasie około 11 tysięcy 600 litrów alkoholu, przeznaczonego na środki dezynfekcyjne, a także materiał tekstylny, z którego można by wykonać około 200 tysięcy maseczek ochronnych, dla służb znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z pandemią. Mamy nadzieje, że te rzeczy wspomogą służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zespół Prasowy CBŚP

Przekazany materiał tekstylny przez Zarząd we Wrocławiu CBŚP

Przekazany materiał tekstylny przez Zarząd we Wrocławiu CBŚP

Przekazany materiał tekstylny przez Zarząd we Wrocławiu CBŚP



Przekazany alkohol przez Zarząd w Olsztynie CBŚP

Przekazany alkohol przez Zarząd w Olsztynie CBŚP

Przekazany alkohol przez Zarząd w Olsztynie CBŚP



Przekazany alkohol przez Zarząd w Łodzi CBŚP

Przekazany alkohol przez Zarząd w Łodzi CBŚP

Przekazany alkohol przez Zarząd w Łodzi CBŚP