Policjanci uratowali tonącego 63-latka Data publikacji 17.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Szczucina uratowali mężczyznę, który wpadł do potoku Nieczajka w Dąbrowicy, znikając pod powierzchnią wody. Błyskawiczna rekcja funkcjonariuszy i pierwsza pomoc udzielona 63-latkowi przyniosła oczekiwany efekt. Do czasu przyjazdu karetki mundurowi kontrolowali stan seniora i zadbali o to, by nie doszło do wychłodzenia organizmu.

15 kwietnia br. st.sierż. Arkadiusz Zdeb wspólnie z st.post. Katarzyną Maroszek znaleźli się we właściwym miejscu i czasie. Funkcjonariusze patrolując miejscowość Dąbrowica ok. godz. 16.15 zauważyli w potoku Nieczajka osobę, która przy próbie wyjścia z niej znikała pod taflą wody. Policjanci natychmiast pobiegli w stronę potrzebującego pomocy i zauważyli, że mężczyzna tonie z braku sił. Nie mieli ani chwili do stracenia, sytuacja zagrażała jego życiu, policjanci wydobyli mężczyznę z wody tworząc tzw. łańcuch — chwytając się za ręce i wykorzystując klamkę drzwi przednich radiowozu. Nasiąknięte ubranie, brak sił oraz stromość brzegu powodowała, że mężczyzna nie był w stanie utrzymać uścisku i wyślizgnął się z uchwytu. Dopiero przy wykorzystaniu drzwi pojazdu służbowego udało się tonącego uchwycić na tyle mocno, iż wspólnymi siłami stróże prawa wyciągnęli go na brzeg. Mężczyzna był cały przemoczony, drżał z zimna, nie był w stanie się komunikować. Policjanci udzielili 63-latkowi pierwszej pomocy. Na miejsce przybyła załoga pogotowia ratunkowego, która stwierdziła, że poszkodowany mieszkaniec gminy Szczucin jest wyziębiony i osłabiony. Po udzielonej pomocy senior został przekazany pod opiekę rodzinie.

(KWP w Krakowie / kp)