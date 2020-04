Pies Bari odszedł na zasłużoną emeryturę Data publikacji 17.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zawsze wierny i gotowy oddać życie za swojego przewodnika. Poza tym zdecydowany dla przestępców i potulny wobec dzieci. Doskonale zna się na tropieniu. Mowa tu o Barim - owczarku niemieckim, który przez 9 lat służył w Policji. Teraz mieszka już u swojego opiekuna.

Od dawna wiadomo, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. To oddane, wierne i bardzo inteligentne zwierzę. Ma wyjątkowe umiejętności. Szuka m.in. zaginionych osób, potrafi po zapachu odnaleźć sprawców kradzieży, a także poważnych przestępstw.

Taki właśnie był Bari ze strzeleckiej policji. To bohater, który przez te wszystkie lata zawsze był w gotowości. Owczarek, podejmował setki tropień za sprawcami przestępstw. Po włamaniu do jednego z jubilerów, to właśnie on doprowadził funkcjonariuszy do mieszkania, gdzie przebywał podejrzany.

Niejednokrotnie szukał osób zaginionych, a mieszkańcy Strzelec i okolic widzieli go, jak patrolował ulice miasta. Bari jest doskonale znany także dzieciom. Wielokrotnie brał udział w, pokazach, festynach, przedszkolach oraz działaniach profilaktycznych.

Teraz po 9 latach służby Bari odchodzi na emeryturę. Owczarek niemiecki nadal będzie blisko swojego dotychczasowego opiekuna. Jak większość policyjnych przewodników asp. Robert Woźniak zabrał Bariego do siebie. To właśnie z nim i jego rodziną teraz mieszka. Tak więc nadal są razem z tą tylko różnicą, że asp. Robert Woźniak dalej pozostaje w służbie, a jego psi kompan jest już cywilem. Ostatnią służbę pełnili wspólnie 10 kwietnia.