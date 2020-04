Chroni i pomaga Data publikacji 17.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na co dzień realizuje czynności przy obsłudze zdarzeń drogowych, niosąc pomoc poszkodowanym, w czasie wolnym od służby szyje maseczki ochronne.

„Chronimy i pomagamy” to hasło, którym kierują się wszyscy policjanci. To motto w ostatnim czasie jest bardzo ważne. Nie tylko angażujemy się w codzienną walkę z epidemią, ale również na sercu leży nam bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta. Wśród nas w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi jest st. sierż. Kamila Furmańska, która prywatnie jest mamą 3-letniego Wiktora. Policjantka w czasie wolnym, od służby szyje maseczki ochronne. W pracach tych pomaga jej synek, który swoimi małymi raczkami podaje mamie kolejne kawałki materiału. Uszytą przez siebie partię maseczek zabiera na służbę, rozdając tym, którzy najbardziej tego potrzebują: osobom starszym, dzieciom i ich mamom Do mieszkańców naszego miasta trafiło już ponad 100 maseczek. Funkcjonariuszka zapowiada, że materiału na kolejne partie maseczek, póki co jej nie zabraknie i będzie dalej kontynuować swoją pracę.

(KWP w Łodzi / mw)