Miał być na kwarantannie. Pijany podróżował pociągiem po Polsce Data publikacji 17.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zamiast przebywać na kwarantannie w domu, pił alkohol i podróżował pociągiem. Policjanci zostali wezwani do awanturującego się mężczyzny w pociągu relacji Poznań – Słubice. Po ustaleniu personaliów mężczyzny okazało się, że powinien być on na kwarantannie w Zgierzu. Został przekazany służbom medycznym. Poniesie on poważne konsekwencje swojego lekkomyślnego zachowania.

Aby skutecznie walczyć z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wprowadzono szereg zasad. Mają one na celu ograniczenie kontaktu osób, które potencjalnie mogą być zarażone. Dotyczy to także osób przyjeżdżających zza granicy. Osoby takie obowiązkowo musza poddać się 14-dniowej kwarantannie. To czy się do niej stosują sprawdzają w całym kraju policjanci. Osoby na kwarantannie mają także obowiązek używania aplikacji mobilnej. Do tej pory zdarzały się sytuacje złamania kwarantanny. Jednakże ostatni przypadek zaskoczył nawet policjantów.

Mieszkaniec Zgierza, 34-latek, przekroczył granicę z Polską i w związku z tym został nałożony na niego obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie. Miał udać się bezpośrednio do miejsca zamieszkania, do Zgierza. Mężczyzna zamiast się do tego zastosować, postanowił podróżować i pić alkohol. Dzień po przekroczeniu przez niego granicy, w Zbąszynku Straż Ochrony Kolei wezwała Policję do nietrzeźwego mężczyzny, który awanturuje się w pociągu relacji Poznań – Słubice. Nie posiadał on przy sobie dokumentów ani biletu i wraz z funkcjonariuszami SOK wysiadł na Dworcu Kolejowym w Zbąszynku.

Po podjęciu czynności przez policjantów szybko ustalono dane mężczyzny jak również fakt, że powinien być na kwarantannie w Zgierzu, a nie w drodze z Poznania w kierunku polsko-niemieckiej granicy. Policjanci w specjalnych kombinezonach przewieźli mężczyznę na oddział zakaźny do Zielonej Góry i oddano pod opiekę medykom. Sprawa jednak na tym się nie zakończy. Za lekkomyślne zachowanie Policja oraz służby sanitarne wyciągną wobec mężczyzny konsekwencje.

mł. asp. Marcin Ruciński

KPP Świebodzin