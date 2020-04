Schorowany mężczyzna nie wiedział gdzie się znajduje – pomogli policjanci Data publikacji 17.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Empatia, zrozumienie i wspólne działania policjantów pomogły w odnalezieniu schorowanego mężczyzny i zorganizowaniu niezbędnej pomocy. Sytuacja była bardzo poważna, bo 68-latek miał wcześniej problemy zdrowotne i nie było z nim żadnego kontaktu. Dyżurnej udało się ostatecznie dodzwonić do mężczyzny, jednak kontakt z nim był bardzo utrudniony, gdyż nie potrafił powiedzieć, gdzie się znajduje. Dzięki umiejętnie prowadzonej rozmowie policjantki z 68-latkiem szybko udało się zorganizować pomoc. W rozwiązaniu tej trudnej sytuacji strzeleckich policjantów wsparli policjanci z Gorzowa Wlkp. i Choszczna.

W czwartek (16 kwietnia) do Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich dotarła informacja od zaniepokojonego mężczyzny, który poinformował, że od kilku godzin nie może się skontaktować ze swoim schorowanym ojcem. Dodał, że ojciec mimo problemów zdrowotnych nie wymagał opieki, jednak w tej sytuacji obawia się, że ojcu może grozić niebezpieczeństwo. 68-latek odbierał telefon, jednak nie potrafił określić, gdzie się znajduje. Kiedy sierż. szt. Ewelina Kowalczyk pełniąca służbę na stanowisku zastępcy dyżurnego dodzwoniła się pod wskazany numer okazało się, że z 68-latkiem cały czas był utrudniony kontakt. Mężczyzna przekazywał, że jechał samochodem i znajduje się na terenie miejscowości Zwierzyn na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Kiedy we wskazane miejsce przyjechał patrol okazało się, że w miejscu, w którym miał przebywać nikogo nie ma. Taka sytuacja powtarzała się kilkukrotnie. W sumie w poszukiwania zaangażowano wszystkie dostępne patrole. W poszukiwania włączyli się również funkcjonariusze drogówki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Dyżurna mimo wcześniejszych niepowodzeń w rozmowie z 68-latkiem cały czas prowadziła rozmowę, aby poznać jak najwięcej szczegółów, które mogłyby zlokalizować miejsce, w którym przebywa. Kiedy zadała pytanie dotyczące tego, czy mężczyzna widzi w pobliżu jakieś inne osoby, ten odpowiedział, że widzi duży samochód. Policjantka poprosiła więc o przekazanie telefonu kierowcy tego samochodu. Taka taktyka okazała się skuteczna. Kierowca ciężarówki powiedział, że mężczyzna, który dał mu telefon wygląda na zupełnie zdezorientowanego i schorowanego. Okazało się również, że znajdują się na terenie województwa zachodniopomorskiego, niedaleko Choszczna. W tej sytuacji policjanci ze Strzelec Krajeńskich poprosili o pomoc swoich kolegów z komendy w Choszcznie, którzy błyskawicznie przyjechali w miejsce. Chwilę później na miejscu byli również policjanci ze Strzelec Krajeńskich i załoga pogotowia ratunkowego, która przewiozła 68-latka do szpitala.

Żródło: mł. asp. Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Kraj.