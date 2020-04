Włamywacze zatrzymani po pościgu. Dwóch podejrzanych wytropił policyjny pies Data publikacji 17.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Bolesławieccy policjanci zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o włamania do samochodów ciężarowych. Przestępcy zostali zatrzymani w wyniku nocnego pościgu i pracy policyjnego psa. Skradzione mienie zostało odzyskane. Sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu zatrzymali w wyniku pościgu i pracy policyjnego psa 3 sprawców kradzieży z włamaniem. Policjanci otrzymali informację, że doszło do włamania do samochodu ciężarowego i kradzieży ponad 50 kartonów z czekoladowymi batonikami. Mundurowi natychmiast udali się na miejsce. Dojeżdżając zauważyli samochód, którym mogli poruszać się przestępcy. Kiedy funkcjonariusze ruchu drogowego chcieli zatrzymać pojazd do kontroli, kierujący zaczął uciekać. Po wjechaniu na teren leśny włamywacze uszkodzili swój pojazd i kontynuowali ucieczkę na pieszo. Po krótkim czasie policjanci Wydziału Kryminalnego bolesławieckiej komendy zatrzymali 28-latka.

Poszukiwanie pozostałych osób było utrudnione ze względu na porę nocną i bardzo ograniczoną widoczność. Na miejsce przyjechał policjant przewodnik z psem służbowym z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu i dzięki pracy czworonoga właśnie funkcjonariusze zostali doprowadzeni do leśnego rowu, gdzie ukryli się dwaj pozostali włamywacze. W trakcie dalszych czynności policjanci odzyskali skradzione mienie. Część została znaleziona w zaroślach w pobliżu miejsca przestępstwa, a pozostałe kartony z batonikami mundurowi zabezpieczyli w wyniku sprawdzenia pomieszczeń użytkowanych przez jednego ze sprawców.

Zatrzymani to mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego w wieku od 28 do 32 lat. Z ustaleń policjantów wynika, że w nocy 14/15 kwietnia podejrzani działając wspólnie dokonali kradzieży z włamaniem oraz 2 usiłowań kradzieży z włamaniem do naczep pojazdów ciężarowych. Ponadto 28-latek usłyszał zarzut włamania do samochodu ciężarowego i kradzieży 150 litrów paliwa. Natomiast 32-latek odpowie dodatkowo za niezatrzymanie się do kontroli oraz włamanie do pojazdu ciężarowego i kradzież opon, które częściowo w wyniku sprawdzeń zostały odzyskane. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)