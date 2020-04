Policjant z KGP po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 17.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj, 16 kwietnia br. w czasie wolnym od służby sierż. sztab. Konrad Kosowski z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP na terenie powiatu kozienickiego w woj. mazowieckim zatrzymał nietrzeźwego kierowcę opla. Uwagę funkcjonariusza zwrócił sposób jazdy kierowcy i jak się okazało, mężczyzna miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie.

Pełniący służbę w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji sierż. sztab. Konrad Kosowski będąc w czasie wolnym od służby, wczoraj ok. godz. 14.30 na terenie powiatu kozienickiego zatrzymał kierowcę, którego styl jazdy wskazywał, że może on być pod wpływem alkoholu. Policjant natychmiast postanowił to sprawdzić. Jego przypuszczenia potwierdziły się. Badanie trzeźwości u 41-letniego kierowcy osobowego opla wykazało niemal 3 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusz przekazał zatrzymanego swoim kolegom będącym w służbie.

Nieodpowiedzialny kierowca już stracił prawo jazdy, a za swój czyn odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KGP / mg)