Z nożem na policjantów Data publikacji 20.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łobzie zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który w trakcie interwencji rzucił się z nożem na policjantów. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Decyzją Sądu Rejonowego, na wniosek Prokuratury został tymczasowo aresztowany. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łobzie otrzymali zgłoszenie o 26-letnim mężczyźnie, mieszkańcu powiatu łobeskiego, który chodząc z nożem w ręku niszczył przypadkowe mienie oraz groził ich mieszkańcom pozbawieniem życia. Mężczyzna widząc funkcjonariuszy próbował zadać im cios nożem. Nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia.

Funkcjonariusze sprawnie odparli atak napastnika. Obezwładnili go a następnie doprowadzili do Komendy i osadzili w policyjnym areszcie. Mężczyzna po usłyszeniu czterech zarzutów m.in. czynnej napaści na funkcjonariuszy, zmuszania ich do odstąpienia od czynności, zniszczenia mienia oraz kierowania gróźb karalnych na wniosek Prokuratury Rejonowej, decyzją Sądu został tymczasowo aresztowany.

Za popełnione przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie / kp)