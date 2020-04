Nietrzeźwy opiekował się dzieckiem. Potem znieważył policjantów. Data publikacji 20.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kielecki sąd oceni zachowanie 59- letniego mieszkańca miasta, który został w piątek zatrzymany przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji IV w Kielcach. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu wyszedł na spacer ze swoim 2- letnim dzieckiem. Oprócz sprawy karnej całą sytuację rozpatrzy także sąd rodzinny. Działania policjantów sprawiły, że dziecku nie stała się krzywda i trafiło ono pod opiekę trzeźwej babci.

W piątek, przed godziną 14 do służb wpłynęła informacja o nietrzeźwym mężczyźnie, prowadzącym wózek z dzieckiem na ulicy Dalekiej w Kielcach. Według relacji zgłaszającego, małe dziecko co chwilę wychylało się niebezpiecznie z wózka, a jego opiekun sam miał trudności z zachowaniem równowagi. Pierwsi podjęli czynności będący w pobliżu strażnicy miejscy, jednak widząc agresywne nastawienie kielczanina, wezwali na pomoc policjantów. Na miejscu zjawili się mundurowi z komisariatu z ul. Śniadeckich. 59- latek, od którego funkcjonariusze wyczuli silną woń alkoholu, ani myślał wyjaśnić sytuację i poddać się czynnościom. Mężczyzna zaczął znieważać interweniujących policjantów słowami wulgarnymi i nie stosował się do wydawanych poleceń. Funkcjonariusze, w związku z brakiem reakcji nawołujących kielczanina do zachowania zgodnego z prawem, obezwładnili go. W tym czasie nawiązali kontakt z babcią, która zaopiekowała się dzieckiem. 59- latek został zatrzymany.

Mężczyzna, po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut znieważenia policjantów, do którego się przyznał. Wyraził także wolę do dobrowolnego poddania się karze. Grozi mu kara do roku pozbawienia wolności. Policjanci o takim sprawowaniu opieki przez 59- latka nad małym dzieckiem powiadomili także sąd rodzinny.

Jednocześnie informujemy, że opisywana sytuacja dotyczy opublikowanego w piątek na jednym z portali społecznościowych filmu. Opis umieszczony pod materiałem, jakoby przyczyną reakcji policjantów było niestosowanie się przez 59- latka do obowiązku noszenia maseczki jest nieprawdziwy. Materiał nie ukazuje całości interwencji, a jedynie sam moment, gdy osoba jest już zatrzymana. Należy dodać, że opieka w miejscu publicznym przez nietrzeźwego rodzica jest dużym zagrożeniem dla dziecka, co jednoznacznie pokazuje zasadność podjęcia czynności służbowych.

Opr. KM

Źródło: KMP w Kielcach