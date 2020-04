Kolejni kierowcy stracili swoje uprawnienia za brawurową jazdę Data publikacji 20.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W marcu i do połowy kwietnia gdańscy policjanci ruchu drogowego skontrolowali prawie 2700 pojazdów i podjęli interwencję wobec 479 kierowców, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości. W tym samym czasie 116 kierowców utraciło uprawnienia za brawurową jazdę. W miniony weekend funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 12 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Wśród nich było trzech motocyklistów.

W tym szczególnym czasie wszyscy musimy dostosować się do nowych przepisów wynikających z konieczności dbania o zdrowie i życie swoje oraz innych. Niestety niektórzy uczestnicy ruchu drogowego zapomnieli, że oprócz przestrzegania uregulowań prawnych związanych z walką z wirusem nadal mają obowiązek przestrzegania zasad, których łamanie często doprowadza do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Znacznie mniejszy ruch na drogach sprawia, że niektórzy kierowcy lekceważą obowiązujące przepisy i je łamią.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przypominają, że pomimo istniejącego zagrożenia epidemią koronawirusa nadal dbają o bezpieczeństwo na drogach, kontrolują prędkość i stosują środki prawne za łamanie przepisów ruchu drogowego.

W weekend gdańscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali kolejnych 12 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Wśród nich było trzech motocyklistów, którzy w niedzielę zostali zatrzymani do kontroli za nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości. Tuż przed godz.15:00 na al. Armii Krajowej policjanci zatrzymali 44-letniego mieszkańca Gdańska, który jechał motocyklem marki BMW o 52 km/h więcej, niż wynosiła dopuszczalna prędkość. Mężczyzna nie miał przy sobie dokumentu prawa jazdy, policjanci ustalili też, że nie posiada uprawnień do kierowania motocyklem, za co został ukarany dodatkowym mandatem. Pół godziny później ci sami funkcjonariusze w Tunelu im. Abp. Gocłowskiego w Gdańsku zatrzymali prawo jazdy kategorii B 39-latkowi z Gdańska, który jechał motocyklem marki Kawasaki z prędkością 128 km/h, tam, gdzie ograniczenie prędkości było do 70 km/h. Zatrzymany do kontroli gdańszczanin, również nie miał uprawnień do kierowania motocyklem. Po godzinie 19:00 na ul. Słowackiego funkcjonariusze drogówki zatrzymali kierującego motocyklem honda, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością 110 km/h. Kierowcą motocykla, który starci teraz swoje uprawnienia do kierowania na trzy miesiące, okazał się 35-letni mieszkaniec Gdańska.

Wobec kierowców, którzy złamali prawo, policjanci wyciągnęli konsekwencje prawne. Funkcjonariusze ukarali te osoby mandatami i nałożyli punkty karne. Wszyscy ci kierowcy stracą też swoje uprawnienia do kierowania na najbliższe trzy miesiące.

(KWP w Gdańsku / kp)