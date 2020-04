Uwaga! Tym razem oszuści proponują seniorom testy na koronawirusa Data publikacji 20.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Obawy i niepewność w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii w naszym kraju to czas, który oszuści próbują wykorzystać na wiele rozmaitych sposobów, dlatego Policja apeluje o rozsądek i zachowanie szczególnej ostrożności.

Dzisiaj, 20.04.br., oficer dyżurny sądeckiej komendy odebrał dwa telefony od starszych mieszkańców Nowego Sącza, do których na numer stacjonarny dzwoniły osoby namawiające ich do zakupu testów na koronawirusa. Do seniorki testy miały zostać przesłane pocztą na jej adres, natomiast do starszego pana miała przyjechać osoba, która ten test wykonałaby u niego w domu. Na szczęście seniorzy wykazali się czujnością i uznając, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogą zostać oszukani, od razu przerwali rozmowę.

Policja apeluje, by w tym trudnym czasie podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi zachować szczególną ostrożność i rozwagę. We wszystkich podejrzanych lub wątpliwych sytuacjach należy niezwłocznie skontaktować się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

(KWP w Krakowie)