Zduńskowolscy policjanci pilotowali tracącego przytomność 5-latka Data publikacji 21.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotnie popołudnie policjanci ze zduńskowolskiej drogówki eskortowali samochód zrozpaczonych rodziców wraz z 5-letnim chłopcem, który w wyniku upadku stracił przytomność.

18 kwietnia 2020 roku około godz. 13:50 w Zduńskiej Woli w rejonie skrzyżowania ulic Spacerowej i Łódzkiej zrozpaczeni rodzice zatrzymali patrol ruchu drogowego, prosząc o pomoc, gdyż w samochodzie znajdował się ich nieprzytomny 5-letni syn. Jak się okazało chłopiec na terenie posesji, na której mieszka wpadł do kanału samochodowego w czasie kiedy jego tata dokonywał drobnej naprawy. Policjanci ze zduńskowolskiej drogówki, wiedząc, że liczy się każda minuta, postanowili ułatwić dojazd do szpitala. Przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych pilotowali samochód rodziców do placówki w Łasku skąd chłopiec trafił do szpitala w Łodzi.

(KWP w Łodzi/js)