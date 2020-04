Wpadli w pułapkę na moście Data publikacji 21.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KSP podczas zasadzki przygotowanej na złodziei na moście na Wiśle w okolicach Warszawy zatrzymali trzech mężczyzn, którzy skradzionymi autami jechali z południa na północ Polski. Podczas akcji odzyskano dwa mitsubishi outlander o wartości około 160 tys. złotych. Zatrzymanych mężczyzn sąd aresztował tymczasowo na trzy miesiące.

Stołeczni policjanci zwalczający przestępczość samochodową od dłuższego czasu zajmowali się rozpracowywaniem grupy złodziei samochodów, działającej w Warszawie i okolicznych powiatach. Jak ustalili w trakcie prowadzonych czynności, tym razem złodzieje po swój łup wybrali się na Śląsk. Tam w Gliwicach i Sosnowcu skradli dwa auta japońskie mitsubishi outlander.

Gdy funkcjonariusze ustalili, że mężczyźni zamieszani w kradzież poruszają się skradzionymi pojazdami na północ kraju, najpierw w kierunku Warszawy, a później dalej trasą S7 w kierunku Pomorza, natychmiast przygotowali punkt blokadowy. Stołecznym policjantom z "samochodówki" pomocy udzielili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Na moście na Wiśle w okolicach Zakroczymia zatrzymali trzech mężczyzn poruszających się dwoma mitsubishi oraz samochodem towarzyszącym. Zaskoczeni widokiem policjantów nie stawiali oporu, nie próbowali też uciekać.

Łączna wartość odzyskanych pojazdów szacowana jest na około 160 tys. złotych. Zatrzymani mężczyźni, w wieku od 23 do 29 lat, to mieszkańcy Warszawy. Jeden z nich jest znany Policji, poszukiwany był listem gończym w celu doprowadzenia do zakładu karnego w celu odbycia kary 7 miesięcy pozbawienia wolności za paserstwo. Drugi z kolei, jak się okazało, kierował samochodem mimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wszyscy usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem do samochodów, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie prowadzi Wydział do walki z Przestępczością Samochodową KSP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga. Sprawa jest rozwojowa. Możliwe są dalsze zatrzymania i przedstawienie kolejnych zarzutów.

(KSP / mw)