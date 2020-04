Policjantka nagrała piosenkę, aby wesprzeć innych w czasie pandemii Data publikacji 21.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka z katowickiej komendy wojewódzkiej, której wielką pasją jest muzyka, skomponowała i zaśpiewała piosenkę „Ta noc się skończy”. W taki osobisty sposób asp. Justyna Lipka postanowiła podtrzymać innych na duchu oraz dodać im siły i nadziei, w tym niełatwym czasie panującej epidemii.

Asp. Justyna Lipka jest policjantką z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Poza służbą, jej wielką pasją jest muzyka i śpiew. Sama komponuje swoje utwory, a teksty do muzyki pisze jej kolega Wojciech Matuszny. Dotychczas ich twórczość trafiała głównie „do szuflady”, jako prywatny dorobek artystyczny i rezultat zamiłowania do muzyki. Jednak w tym trudnym czasie panującej epidemii, policjantka postanowiła swoim utworem podzielić się z innymi, aby poprzez muzykę i płynące z niej słowa, dodać otuchy i wiary w lepsze jutro. Wiele osób, chcąc odnaleźć się w nowej, specyficznej rzeczywistości, bardzo docenia takie gesty życzliwości. Podtrzymują one na duchu, dając uśmiech i siłę. Taka była idea naszej policjantki. Jak sama przynaje wraz ze współtwórami utworu:

"Ta noc się skończy" zrodziła się z potrzeby chwili w warunkach domowych. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie wierzymy, że da nam ona wszystkim odrobinę nadziei na lepsze jutro, na „poranek, który skończy wreszcie tę noc”.

W zaśpiewanej przez nią piosence-kołysance dla córeczki znajdziecie Państwo wyjątkowe, metaforyczne przesłanie dla każdego z nas w tych trudnych chwilach.

Posłuchajcie!