Częstochowskie służby wspierają się nawzajem w obliczu pandemii

Policjanci z Częstochowy na co dzień służą, chronią i pomagają. Ich praca wymaga poświęcenia i odwagi. Pandemia nałożyła na nich dodatkowe obowiązki - dbania o bezpieczeństwo częstochowian, by zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Podejmując setki interwencji dziennie, muszą dbać również o własne bezpieczeństwo, a do tego niezbędne są odpowiednie środki ochrony. Pomaga im w tym Zarząd Terenowy NSZZP w Częstochowie, który pozyskuje, a następnie przekazuje je nie tylko policjantom, ale również ratownikom medycznym.

Stan epidemii, jaki występuje obecnie na obszarze całej Polski, dla każdego jest zjawiskiem nowym. Na pewno nie jest to czas relaksu i beztroski. Jest to czas, w którym wszyscy uczą się funkcjonować w dobie pewnych ograniczeń. Zdecydowana większość mieszkańców rozumie powagę sytuacji, w jakiej się znalazła i stosuje się do zakazów i nakazów wydanych w związku z pandemią. Dla każdego priorytetem jest teraz jego zdrowie i życie.

Policja, niekiedy niesprawiedliwie oceniana przez tych, którzy nie rozumieją skali zagrożenia, od początku pandemii wykonuje swoje zadania rzetelnie w trosce o obywateli. Dyscyplinuje tych, których lekkomyślne zachowanie może sprzyjać rozprzestrzenianiu się SARC-CoV-2, mając na względzie bezpieczeństwo obywateli.

Równie ważne jest bezpieczeństwo własne stróżów prawa, podejmujących na co dzień walkę z koronawirusem. Na bieżąco środki ochrony wydawane są z magazynów Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Potrzeby jednak są ogromne, dlatego do ochrony zdrowia i życia mundurowych włączyły się również częstochowskie związki zawodowe. Pozyskują dodatkowe maseczki, płyny dezynfekujące, przyłbice i rękawiczki, które mają jeszcze bardziej zwiększyć komfort pracy policjantów na tzw. pierwszej linii.

St. asp. Arkadiusz Kobiela – przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Częstochowie, dołączył do grupy Pomoc Coronavirus Częstochowa, która wspiera służby w walce z COVID-19. Dzięki otrzymanemu tam wsparciu pozyskał sprzęt, który bez wahania przekazał służbie medycznej, gdy ta znalazła się w potrzebie: „Dobrzy ludzie nam pomagają, więc my też tą pomocą się dzielimy” - powiedział szef częstochowskich związków.

Częstochowskie służby wspierają się nawzajem, bo tylko działając razem, mogą zdziałać więcej.

(KWP w Katowicach / fot.Vimaro / mw)