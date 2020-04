Podejrzani o napad na stację paliw w Piotrkowie Kujawskim aresztowani Data publikacji 21.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzech podejrzanych o usiłowanie napadu z użyciem broni, skutkującym uszkodzeniem mienia oraz posiadanie broni i amunicji, najbliższe 3 miesiąc zostaną za kratami. Tak zadecydował sąd na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego przez kryminalnych z Radziejowa i Bydgoszczy.

Do zdarzenia doszło 3 lutego br. około godz. 2 w nocy. Wtedy radziejowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na stacji paliw w Piotrkowie Kujawskim doszło do usiłowania napadu z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Policjanci ustalili, że nieznane osoby chciały, wejść na stację, jednak drzwi były zamknięte. Wtedy jeden z nich kopną w drzwi, a następnie oddał strzał z broni palnej, uszkadzając szybę, po czym uciekli. Na miejsce ściągnięto dodatkowe siły. Dochodzeniowcy, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, zabezpieczyli ślady pozostawione przez sprawców. Użyto także psy tropiące. Jednak te wszystkie działania początkowo nie dały oczekiwanego rezultatu.

Do pracy nad wykryciem sprawców włączyli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. To właśnie oni wpadli na trop osób podejrzanych o to przestępstwo.

W piątek (17.04.20 r.), gdy zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów, doszło do zatrzymań podejrzanych. Kilkunastu kryminalnych z Radziejowa i Bydgoszczy, wspieranych przez funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, równocześnie weszło do kilku posesji na terenie pow. kolskiego w województwie wielkopolskim i zatrzymało czterech mężczyzn w wieku 18,19, 23 i 25 lat oraz 17-latkę.

W trakcie przeszukań policjanci znaleźli dwie jednostki broni palnej, wiatrówkę oraz dużą ilość amunicji. Nikt z zatrzymanych nie miał pozwolenia na broń.

Jeszcze w piątek 17-latka usłyszała zarzut posiadania broni i amunicji bez zezwolenia.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Radziejowie zarzuty usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, skutkującego uszkodzeniem mienia oraz posiadania broni i amunicji bez zezwolenia.

Wczoraj (20.04.20r.) radziejowscy policjanci doprowadzili 18, 19 i 25 latka do sądu. Tam zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na trzy miesiące. Wobec czwartego z podejrzanych, 23-latka zastosowano dozór oraz poręczenie majątkowe.

Zatrzymanym grozi kara od 3 do 12 lat pozbawienia wolności. Kobiecie grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.