Policjant przed służbą udaremnił kradzież paliwa Data publikacji 21.04.2020 Wczoraj policjant z Rzeczenicy jadąc na służbę zatrzymał się na stacji paliw, aby zatankować swój prywatny samochód, tam zwrócił uwagę na osobowe renault gdzie do plastikowych baniek w bagażniku dwaj mężczyźni tankowali paliwo. Funkcjonariusz zwrócił kierowcy uwagę na zasłoniętą na szybie naklejkę rejestracyjną, a gdy została odsłonięta, zauważył, że numer rejestracyjny nie zgadza się z numerami rejestracyjnymi auta. Policjant nie pozwolił na wyjazd tego samochodu ze stacji. Mężczyźni nie mieli pieniędzy na zapłatę za prawie 180 litrów oleju napędowego. Obaj zostali zatrzymani, okazało się również, że ze stacji paliw pod Człuchowem ukradli dzień wcześniej prawie 200 litrów ropy. Teraz zatrzymanym mieszkańcom Szczecinka grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj, 20 kwietnia rano policjant jadący na służbę do Posterunku Policji w Rzeczenicy zatrzymał się w Rzeczenicy na stacji paliw, aby zatankować swój prywatny samochód. Tam zwrócił uwagę na samochód marki Renault Megane, który miał zasłoniętą naklejkę rejestracyjną na szybie, a do baniek w bagażniku tego auta dwóch mężczyzn wlewało paliwo. Mundurowy przedstawił się i poprosił kierowcę, aby odsłonił naklejkę, a gdy ten to zrobił okazało się, że numery z naklejki nie zgadzają się z numerami rejestracyjnymi zamontowanymi na samochodzie. Policjant uniemożliwił im wyjazd ze stacji paliw i powiadomił dyżurnego w komendzie w Człuchowie. Szybko okazało się, że obaj mężczyźni to mieszkańcy Szczecinka w wieku 24 i 28 lat, nie posiadali również pieniędzy, aby zapłacić za prawie 180 litrów oleju napędowego wartego ponad 750 złotych. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani.

Funkcjonariusze szybko powiązali ich z podobną kradzieżą paliwa dzień wcześniej pod Człuchowem, gdzie dwóch mężczyzn takim samym samochodem i w identyczny sposób ukradło prawie 200 litrów paliwa wartego prawie 900 złotych. Okazało się, że odpowiedzialni za to przestępstwo są również ci sami mężczyźni. Zatrzymani mieszkańcy Szczecinka w obu przypadkach zakładali tablice rejestracyjne od innych samochodów i tankowali paliwo nie mając zamiaru za nie zapłacić. W Rzeczenicy ten proceder ukrócił czujny policjant, który zainteresował się podejrzanym samochodem i tym samym nie dopuścił do kradzieży wartego prawie 750 złotych paliwa.

Policjanci sprawdzają jeszcze, czy do podobnych kradzieży nie dochodziło w innych miejscowościach. Zatrzymani mieszkańcy Szczecinka jeszcze dziś usłyszą zarzuty kradzieży i usiłowania kradzieży paliwa, za takie przestępstwa w Polsce grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.