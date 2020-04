"Jesteśmy wdzięczni za każdą iskierkę nadziei na lepsze jutro" Data publikacji 21.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdego dnia lubuscy policjanci wspomagani funkcjonariuszami innych służb realizują działania związane z walką z koronawirusem. Trudne czynności sprawiają, że służby te do łatwych nie należą. Dlatego taki zastrzyk pozytywnej energii, jaki policjanci otrzymali od uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Witnicy z pewnością jest krzepiący i daje motywację do dalszej pracy. Dziękując zapewniamy, że jesteśmy dla Was i nie ustaniemy w wysiłkach, aby ten trudny czas jak najszybciej minął.

"Jesteśmy wdzięczni za każdą iskierkę nadziei na lepsze jutro" napisali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Witnicy. Jak dodali „serdecznie dziękują za trud włożony w ratowanie naszego życia w tak trudnym dla wszystkich teraz czasie”.

To miła niespodzianka, która stanowi wdzięczność za codzienne służby lubuskich stróżów prawa. Wspólnie z innymi służbami mundurowymi, medycznymi, sanitarnymi bezustannie prowadzimy trudna walkę z niełatwym przeciwnikiem jakim jest koronawirus. Dbamy, aby nie rozprzestrzeniał się on powodując zagrożenie dla zdrowia i życia Lubuszan. To ważne póki nie ma rozwiązań medycznych i jedyną skuteczną metodą jest to, aby pozostać w domach i się nie grupować. Policjanci sprawdzają czy osoby objęte obowiązkiem kwarantanny jej przestrzegają. Sprawdzamy również czy osoby przemieszczające się mają zakryte usta i nos. Ale to także nasze codzienne ustawowe, policyjne działania, z których przecież ze względu na wirusa nikt nas nie zwolnił. Dlatego również chcieliśmy jako lubuscy policjanci podziękować za to, że młodzież docenia rolę Policji w walce z COVID-19. Wyrazy uznania mają właśnie popłynąć do uczniów, którzy oprócz swoich edukacyjnych zadań potrafią dostrzec działania funkcjonariuszy. To piękne świadectwo. Także dla ich rodziców i nauczycieli. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy dla Was!

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.