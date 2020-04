Wyjątkowe podziękowanie i słowa wsparcia dla bocheńskich policjantów Data publikacji 21.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj "...Oprócz dzień dobry byłem zawsze pytany jak się czuję, czy mam jedzenie, może zrobić zakupy, może kupić wodę, co mi jest potrzebne. Dziękuję bardzo." - to słowa podziękowania skierowane do szefa bocheńskich policjantów w liście od mieszkańca Bochni odbywającego kwarantannę domową.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bochni w związku z epidemią koronawirusa codziennie kontrolują osoby objęte kwarantanną domową na terenie całego powiatu bocheńskiego. Kontrole mają na celu nie tylko sprawdzenie, czy osoba faktycznie przebywa w miejscu izolacji, ale również to, czy potrzebuje pomocy w codziennej egzystencji i posiada do tego niezbędne warunki i środki. Czas kwarantanny, przymus przebywania w jednym miejscu sprawiają, że niejeden mieszkaniec powiatu cierpi na samotność, monotonię dnia codziennego i spotyka się z trudnościami zrobienia choćby podstawowych zakupów. Niejednokrotnie okazuje się, że zwykła rozmowa telefoniczna z policjantem to dla takiej osoby jedyny moment w ciągu doby, kiedy może porozmawiać z kimś na temat zwykłych, codziennych spraw. I tu pomocą każdemu, kto znalazł się w takiej sytuacji, służą bocheńscy policjanci.

Z radością przyjmujemy słowa jednego z mieszkańców Bochni, który doceniając postawę policjantów, skierował do Komendanta Powiatowego Policji w Bochni podziękowania za okazaną troskę i pomoc w trakcie odbywania kwarantanny domowej. Słowa te są najlepszą nagrodą za służbę społeczeństwu i zarazem dowodzą, że policjanci z Bochni stają na wysokości zadania w tych trudnych dla wszystkich czasach. Policjanci również potrzebują słowa otuchy, a najdrobniejsze gesty życzliwości potrafią jeszcze bardziej zmobilizować funkcjonariuszy w drodze na kolejną interwencję.

Świadomość, że w tak trudnych czasach jesteśmy dla Państwa wsparciem, jest najlepszą nagrodą za poświęcenie i pełne zaangażowanie w służbę obywatelom.

(KWP w Krakowie / mw)