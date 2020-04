Bądźmy bezpieczni na drodze - kierowcy, piesi, rowerzyści Data publikacji 21.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Obostrzenia związane ze stanem epidemii spowodowały między innymi zmniejszenie się ruchu na naszych drogach. Pomimo tego, niepokojąco wzrosła ilość wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów. Tylko wczoraj doszło do dwóch takich tragicznych sytuacji - najpierw zginął 79-letni rowerzysta potrącony przez samochód ciężarowy, później dostawczy mercedes najechał na kobietę biegnącą wzdłuż drogi. Pamiętajmy, że oprócz przepisów związanych ze stanem epidemii, nieustannie obowiązują te, związane z ruchem drogowym. Dodatkowo pogoda sprzyja rekreacji. Dlatego kierowcy muszą zwracać szczególną uwagę na pieszych czy rowerzystów.

W ostatnim czasie ruch na opolskich drogach znacznie się zmniejszył. Poruszało się po nich mniej samochodów, rowerzystów i pieszych. Wszystko to w związku z ograniczeniami spowodowanymi walką z koronawirusem. Niestety, pomimo mniejszej liczby zdarzeń drogowych na terenie Opolszczyzny, odnotowaliśmy więcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

W ostatnich dniach doszło do kilku poważnych zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Szczególnie tragiczny był poniedziałek. Wczoraj - tj. 20 kwietnia - w Zawadzie, zginął 79-letni rowerzysta. Mężczyzna został potracony na ścieżce rowerowej przez samochód ciężarowy. Tego samego dnia, w powiecie strzeleckim, około godziny 22:00 dostawczy samochód potrącił pieszą. Kobieta najprawdopodobniej biegła wzdłuż drogi wojewódzkiej. Teraz w szpitalu walczy o życie. Policjanci dokładnie wyjaśniają przyczynę tych tragicznych zdarzeń i odtwarzają ich przebieg. Jednak - jak większości wypadków- tych sytuacji można było uniknąć.

Pamiętajmy, że z uwagi na zniesienie części obostrzeń, możemy spodziewać się w najbliższych dniach zwiększonego ruchu na drogach w naszym regionie.

Od 20 kwietnia możemy już korzystać z parków i lasów, możemy biegać czy jeździć na rowerze – a dobra pogoda temu sprzyja. Nie zapominajmy o obostrzeniach związanych z panującą pandemią. PAMIĘTAJMY o wciąż obowiązujących każdego, stałych zasadach bezpieczeństwa tj. między innymi:

zachowania 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,

obowiązkowego zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,

czy ścisłego przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi

Uprawiajmy sport w sposób odpowiedzialny i zgodnie z przepisami - w tym ruchu drogowego – co równie ważne nośmy też odblaski! Przede wszystkim w porze nocnej i późnym popołudniem, nie tylko poza terenem zabudowanym. Zwiększmy naszą widoczność, dajmy się zauważyć innym uczestnikom ruchu drogowego i w odpowiedni sposób zareagować.

W ostatnich dniach zwiększyła się bowiem liczba wypadków z udziałem pieszych. W zeszłym roku, od początku marca do 20 kwietnia ta liczba wynosiła 11, analogicznie ten rok to 14 takich zdarzeń. Mamy też jedną ofiarę śmiertelną wśród pieszych - w 2019 takich ofiar nie było, oraz o jedną ranną osobę więcej ( w 2019 - 12 rannych, w 2020 - 13 rannych).

Jako kierowcy nie zapominajmy o tym, że dobra pogoda i warunki na drogach nie zwalniają nas z ograniczeń prędkości i z przestrzegania znaków drogowych. Wciąż główną przyczyną najcięższych w skutkach wypadków na drogach jest nadmierna prędkość i niedostosowanie jej do panujących warunków. Przygotowując się do drogi pamiętajmy również o bezwzględnej trzeźwości. W razie wątpliwości - podejdźmy do najbliższej jednostki policji i sprawdźmy ją.

Od początku marca, gdy w Polsce została ogłoszona pandemia koronawirusa, ruch na drogach znacząco zmalał. Odnotowaliśmy też co prawda mniejszą liczbę wypadków ogółem, bo 49 w stosunku do 79 w 2019 roku. Niestety, w tym okresie doszło do większej ilości wypadków śmiertelnych – zginęło 9 osób (7 ofiar w 2019). Warto tutaj zaznaczyć, że troje z tych osób poniosło śmierć w wyniku nadmiernej prędkości.

Dlatego nasz nieustanny apel – noga z gazu! Dobre warunki pogodowe nie dają nam pewności, że na drodze nic złego nam się nie stanie.