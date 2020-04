Policjantowi jadącemu do pracy groził przedmiotem przypominającym broń Data publikacji 21.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z komisariatu w Jordanowie jadąc do pracy, zauważył w swoim wstecznym lusterku kierującego, który próbował go wyprzedzić, nie zważając na znajdujące się w tym miejscu przejście dla pieszych i linię podwójną ciągłą. Kiedy kilka chwil później funkcjonariusz próbował wyciągnąć mu kluczyki ze stacyjki, mężczyzna zaczął grozić mu przedmiotem przypominającym broń. Agresywny kierowca usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a ponieważ wcześniej był już za taki czyn karany, grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo usłyszy zarzut za groźby karalne, za co grozi mu do 2 lat pozbawiania wolności.

20 kwietnia br., przed godziną 19:30, na drodze wojewódzkiej w Skawicy Centrum policjant z komisariatu w Jordanowie jadąc do pracy, zauważył w swoim wstecznym lusterku kierującego, który próbował go wyprzedzić. Kierowca ten nie zważał na znajdujące się w tym miejscu przejście dla pieszych oraz linię podwójną ciągłą. Jadący z przeciwka inny kierujący zmuszony był gwałtownie hamować, by nie doszło do zderzenia czołowego pojazdów.

Policjant postanowił zatrzymać swój pojazd w taki sposób, by uniemożliwić łamiącemu przepisy dalsze stwarzanie zagrożenia. Niestety nic to nie dało, gdyż pirat drogowy wjechał na chodnik i ominął blokujący pojazd, pędząc dalej w kierunku Makowa Podhalańskiego. Funkcjonariusz poinformował telefonicznie o sytuacji dyżurnego Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim, który od razu wysłał patrol. Pomimo tego nie odpuścił piratowi i jechał za nim aż do Białki, gdzie tamten zatrzymał się w bocznej uliczce. Funkcjonariusz podbiegł do kierowcy, od którego poczuł zapach alkoholu i chciał wyciągnąć mu kluczyki ze stacyjki. Wówczas kierowca wyciągnął przedmiot przypominający broń i zaczął grozić policjantowi. Wezwany patrol, który chwilę później przyjechał na miejsce, zatrzymał mężczyznę. Okazał się nim 38-letni mieszkaniec powiatu suskiego, który miał ponad 2,5 promila w organizmie. W samochodzie policjanci znaleźli też pistolet pneumatyczny, który został zabezpieczony.

Agresywny kierowca usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a ponieważ wcześniej był już za taki czyn karany, grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo usłyszy zarzut za groźby karalne, za co grozi kara do 2 lat pozbawiania wolności.

(KWP w Krakowie / js / mw)