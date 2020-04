Próbowali ukraść bankomat, teraz siedzą w areszcie Data publikacji 22.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Stołeczni kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn na próbie włamania do bankomatu w podwarszawskiej miejscowości. Dzięki policjantom nie została skradziona znaczna kwota pieniędzy, a 49-latek, 41-latek oraz ich 24-letni wspólnik, którzy mogą mieć na koncie podobne przestępstwa zostali tymczasowo aresztowani przez sąd. Może im grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Przez ostatnich kilka tygodni policjanci ze stołecznego wydziału kryminalnego prowadzili czynności związane z próbą włamania do bankomatu na terenie powiatu wołomińskiego. Funkcjonariusze ustalili kto może mieć związek z tym przestępstwem oraz sposób działania sprawców. Z informacji, które zdobyli kryminalni wynikało, że po nieudanym „skoku” osoby te mogą planować kolejne przestępstwo.

Praca operacyjna policjantów bardzo szybko przyniosła efekty. W ich ręce trafiło trzech mężczyzn. Wszyscy zostali zatrzymani w momencie kiedy o 4 nad ranem próbowali włamać się do bankomatu w podwarszawskiej miejscowości. Jak się potem okazało, kradzież urządzenia, a z nim znacznej kwoty pieniędzy miała się odbyć po przecięciu kotw, które mocowały bankomat. Kryminalni znaleźli przy zatrzymanych przecinarkę plazmową oraz narzędzia, które miały ułatwić im to zadanie. Zabezpieczono także pistolet hukowy oraz dwa pojazdy, którym poruszali się mężczyźni.

Do badań trafił również samochód zabezpieczony w miejscu zamieszkania jednego z mężczyzn z przygotowaną na części ładownej liną stalową służąca do włamań do bankomatów oraz inne przedmioty, które mogły być wykorzystywane w przestępczym procederze. Dwaj zatrzymani, 49-latek oraz 41-latek byli w przeszłości karani. Ich przestępcza działalność miała związek z tzw. gangiem „Mutantów” 24-letni wspólnik mężczyzn ma na koncie kradzież oraz włamanie.

Wszyscy usłyszeli już zarzuty za usiłowanie kradzieży z włamaniem i zostali tymczasowo aresztowani przez sąd. Śledztwo w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie prowadzą policjanci ze stołecznego Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP.

Tekst: podinsp. Magdalena Bieniak

Film, foto: nadkom. Jarosław Florczak