Kierujący i pasażer z narkotykami zatrzymani po policyjnym pościgu Data publikacji 22.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wszystko odbyło się bardzo dynamicznie. Wolscy wywiadowcy podjęli pościg za kierowcą samochodu marki Infiniti, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Do funkcjonariuszy dołączyły inne patrole policyjne. Pojazd z piskiem opon skręcał w wolskie ulice, wywiadowcy zajechali mu drogę, kierujący nie miał możliwości ucieczki. W tym czasie pasażer przez okno wyrzucił plecak, w którym znajdowała się marihuana. Mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków.

W sobotę, 18.04.2020 r., około godziny 16 wolscy wywiadowcy zauważyli pojazd marki Infiniti, który nie zatrzymał na skrzyżowaniu, gdzie sygnalizator pokazywał czerwone światło. Przy użyciu sygnałów uprzywilejowania ruszyli w kierunku pojazdu i poinformowali kierowcę, aby ten zatrzymał się na parkingu. Kierujący jednak gwałtownie przyspieszył i próbował odjechać. Policjanci podjęli pościg. Dołączyły do nich policyjne patrole. Kierujący nie zwalniał i z piskiem opon wjechał w ulicę. Podczas ucieczki pasażer wyrzucił przez okno plecak, jak się potem okazało, wypełniony marihuaną. Wywiadowcy zajechali mu drogę i błyskawicznie zatrzymali samochód.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, która zabezpieczyła plecak wypełniony narkotykami. 28-letni kierowca i 30-letni pasażer zostali doprowadzeni do policyjnej celi. Śledczy z Woli gromadzili materiał dowodowy, a zabezpieczone narkotyki zostały zbadane i zważone. Okazało się, że to prawie 200 gramów marihuany o czarnorynkowej wartości ok. ośmiu tysięcy złotych.

Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyźni już wcześniej mieli konflikt z prawem, byli poszukiwani oraz notowani za różne przestępstwa. W ubiegłych latach obaj przebywali w zakładzie karnym, gdzie odbywali kary pozbawienia wolności. Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Kierujący usłyszał zarzut w warunkach recydywy oraz dodatkowo odpowie za niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu. 28-latek trafił do aresztu na trzy miesiące. Przestępstwo posiadania znacznej ilości narkotyków zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

(KSP / js)