Tymczasowy areszt za uprowadzenie 18-latka Data publikacji 22.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Za bezprawne pozbawienie wolności i pobicie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia odpowie czworo mieszkańców Lublina i powiatu lubelskiego. Wszyscy decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z VII komisariatu zatrzymali czworo mieszkańców Lublina i powiatu lubelskiego w wieku od 18 do 29 lat. Policjanci ustalili przebieg zdarzenia. Wszystko zaczęło się od wizyty u 18-letniego mieszkańca gminy Jabłonna jego byłej dziewczyny i koleżanki. Młode kobiety zaprosiły 18-latka na piwo. Jadąc samochodem w kierunku Lublina, po drodze dosiadło się do auta dwóch mężczyzn, którzy od razu zaczęli być agresywni wobec pokrzywdzonego. Jeden z nich zaczął mu grozić wywiezieniem do lasu i zabójstwem. Sprawcy zawieźli 18-latka w okolice wąwozu w dzielnicy Czuby. Tam kazali mu wysiąść z samochodu i zaczęli go bić. Jeden ze sprawców rozbił mieszkańcowi gminy Jabłonna butelkę na głowie.

Nad tą sprawą pracowali kryminalni z VII komisariatu. Funkcjonariusze ustalili dane napastników, później doszło do ich zatrzymani. Podczas czynności jedna z zatrzymanych okłamała policjantów mówiąc, że miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Konieczne było wdrożenie odpowiednich procedur. Przeprowadzono testy. Szybko okazało się, że 18-latka szukała pretekstu do tego, aby nie trafić do aresztu. Podejrzani usłyszeli zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności i pobicia przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Na wniosek śledczych trafili do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie / kp)