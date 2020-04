Nie ma zgody na ataki i groźby kierowane do policjantów i ich rodzin! Data publikacji 22.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz kierownictwo polskiej Policji stanowczo sprzeciwiają się atakom na policjantów i ich rodziny w jakiejkolwiek formie - czy to fizycznej, czy werbalnej poprzez hejt, wyzwiska, zastraszanie, groźby i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w Internecie. Nie ma i nie będzie pobłażania wobec tego typu zachowań, a każdy, kto podnosi rękę na policjanta czy jego rodzinę, znieważa lub oczernia w oczach opinii publicznej, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi i zdecydowaną reakcją ze strony Policji i wymiaru sprawiedliwości.

Każdego dnia tysiące policjantów wypełnia swoje obowiązki, z ogromnym poświęceniem służąc polskiemu społeczeństwu. Prawo nakłada obowiązki i przywileje, które są niezbędne, aby państwo było stabilne, a objęci nim obywatele mieli poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne.



Na straży tego prawa stoi polska Policja, która każdego dnia podejmuje kilkanaście tysięcy interwencji. Są one prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami i w poczuciu odpowiedzialności, jaką daje noszenie munduru. Społeczna kontrola prawidłowości działania jest bardzo ważnym elementem determinującym dbałość o profesjonalizm Policji - jednak nie ma zgody na działanie mające na celu dyskredytowanie, oczernianie, znieważanie funkcjonariuszy Policji w związku z ich czynnościami. Nie może być pobłażania dla osób, które targane osobistymi pobudkami kierują wobec policjantów, ich rodzin i bliskich bezprawne groźby czy też próby zastraszenia. Z tym niestety mamy obecnie do czynienia, a za dowód służą setki zabezpieczonych wpisów i komentarzy umieszczanych w sieci.



Kierownictwo polskiej Policji staje ramię w ramię z każdym polskim policjantem i zapewnia o udzieleniu niezbędnego wsparcia. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w każdym przypadku kierowania gróźb w stosunku do podległych mu policjantów i ich rodzin, będzie składał zawiadomienie o przestępstwie.

Biuro do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji i Wydziały dw. z Cyberprzestępczością Komend Wojewódzkich Policji/ Komendy Stołecznej Policji codziennie analizują setki wpisów odnoszących się do policjantów i ich rodzin - efektem jest złożenie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby grożące, znieważające i nawołujące do popełnienia przestępstw przeciwko rodzinom policjantów.



Żyjemy w Państwie prawa. Prawa, które przewiduje szereg procedur umożliwiających obronę obywatelowi w momencie, gdy uznaje, że policjant postąpił niewłaściwie. Do oceny konkretnego zachowania, do ustalania stanu faktycznego czy też rozwiązania sporu co do różnic w interpretacji prawa, powołane są organy wymiaru sprawiedliwości i władzy sądowniczej.



Należy przy tym pamiętać, że nie tylko policjanci zobowiązani są działać zgodnie z prawem, ale i każdy obywatel ma również obowiązki określone w przepisach, w tym m.in. obowiązek zachowania zgodnego z prawem. Każdy, kto domaga się przestrzegania jego praw, nie może walczyć o nie poprzez bezprawny hejt czy też mowę nienawiści, grożby i nawoływanie do popełniania przestępstw na szkodę policjantów i ich rodzin.



Polska Policja jest zawsze blisko ludzkich spraw. Policjanci robią wszystko co w ich mocy, aby wspierać rodaków w tych trudnych chwilach. Zawsze czynią to zgodnie z dewizą "Pomagamy i chronimy".

"Nie rzucaj kłód pod nogi policjanta, bo możesz się o nie potknąć gdy będzie spieszył ci z pomocą…” - ten cytat najlepiej oddaje to, co obecnie można zaobserwować.

Insp. Mariusz Ciarka

Rzecznik Prasowy

Komendanta Głównego Policji