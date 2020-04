Bezprawnie udostępnił dane Data publikacji 22.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Lublinie zatrzymali dzisiaj 29 letniego mężczyzną. Jest on zatrzymany w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie w sprawie wycieku danych z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 29 latek jest pracownikiem spółki zewnętrznej, wyłonionej w drodze procedury przetargowej, z którą KSSiP zawarła umowę o świadczenie usługi zarządzania zasobami serwerowymi.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez KSSiP. Sprawą zajmowali się policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Prokuratura Regionalna w Lublinie. W trakcie postępowania ustalono, że pracownik firmy zewnętrznej obsługującej system informatyczny KSSiP – w trakcie testowego migrowania danych szkoły na nowo utworzoną platformę utworzył katalog, do którego przeniósł dane osobowe pracowników wymiaru sprawiedliwości, zapisane w systemie informatycznym KSSiP. Dane te w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i numeru telefonu pracownicy przekazywali KSSiP w celu uzyskania możliwości dostępu do internetowej platformy szkoleniowej prowadzonej przez uczelnię. 29 latek katalogowi temu nadał uprawnienia publiczne, tzn. umożliwił pobranie z niego danych dowolnej osobie, mającej dostęp do internetu. Pliki te zostały pobrane przez dotychczas nieustalone osoby i zamieszczone w serwisach internetowych umożliwiających przechowywanie danych.

Zarzuty

Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Lublinie Krzysztofowi J. zostanie przedstawiony zarzut udostępnienia innym osobom danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie informatycznym KSSiP (art. 269b § 1 kk). Czyn ten jest zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu podejrzanego prokuratura zdecyduje co do rodzaju zastosowanych wobec niego środków zapobiegawczych.

Śledztwo jest rozwojowe i prokuratura nie wyklucza zatrzymania kolejnych podejrzanych.

Prokuratura Regionalna w Lublinie

R.L.R.