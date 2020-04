Napadli znajomego, ugodzili go nożem i wypchnęli z auta Data publikacji 22.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 24 i 18-latka podejrzanych o pobicie i ugodzenie nożem swojego kolegi, którego po ataku wypchnęli z samochodu. Grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Kilka minut po północy 19 kwietnia br. dyżurny Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej otrzymał informację, że w rejonie ul. Marka znajduje się ranny 24-letni mężczyzna, który został najprawdopodobniej zaatakowany nożem. Na miejsce natychmiast został skierowany policyjny patrol. Mundurowi ustalili, że do zranienia pokrzywdzonego doszło w samochodzie, do którego mężczyzna wsiadł wcześniej, a którym jechało dwóch znanych mu mężczyzn. W pewnym momencie siedzący z tyłu mężczyzna miał go obezwładnić, a kierowca zadać mu kilka ciosów nożem. Po ataku pokrzywdzony został wypchnięty z auta a sprawcy odjechali. Ranny został zabrany do szpitala.

Ponadto pracujący nad tą sprawą policjanci, ustalili, że do zranienia pokrzywdzonego doszło w samochodzie marki Fiat Stilo, który kilka godzin później (ok. godz. 3:30) dachował w miejscowości Kasinka Mała. Kierowca i pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia.

Mszańscy policjanci jeszcze tego samego dnia (19 kwietnia) zatrzymali podejrzanych. Są to dwaj mieszkańcy powiatu limanowskiego w wieku 24 i 18 lat. To 24-latek kierował pojazdem, w stanie nietrzeźwości (miał blisko 1 promil alkoholu w organizmie) i spowodował kolizję drogową.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego obu zatrzymanym przedstawiono zarzuty współudziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a 24-latkowi spowodowania uszkodzenia ciała. Podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. 24-latek usłyszy także zarzuty dotyczące kierowania w stanie nietrzeźwości i spowodowania kolizji.

