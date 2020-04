Zatrzymany za naruszenie nietykalności policjanta Data publikacji 22.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 35-letni mieszkaniec gminy Wolin, który podczas interwencji naruszył nietykalność funkcjonariusza Policji, został zatrzymany. Teraz odpowie za swoje zachowanie. Przestępstwo, którego się dopuścił zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

We wtorek, 21 kwietnia br. policjanci Komisariatu Policji w Wolinie poinformowani przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, podjęli interwencję wobec agresywnego mieszkańca gminy Wolin. 35-latek wpadł w szał, a swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie dla innych osób. Nie chciał się uspokoić nawet w obecności funkcjonariuszy, którzy przywoływali go do zachowania zgodnego z prawem.

Nic to jednak nie dało. Mężczyzna nie reagował na polecenia wydawane przez policjantów. W pewnym momencie zaatakował jednego z funkcjonariuszy, naruszając tym samym jego nietykalność cielesną. Agresora obezwładniono, a następnie zatrzymano i przewieziono do Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Teraz mężczyzna odpowie za swoje zachowanie. Przypomnijmy, że kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

(KWP w Szczecinie / mg)