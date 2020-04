Grupa "Skorpion" znowu w akcji, skradziony lexus odzyskany Data publikacji 23.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania funkcjonariuszy z północno-praskiej grupy "Skorpion", specjalizującej się w zwalczaniu przestępczości samochodowej, doprowadziły do odzyskania lexusa i zatrzymania trzech mężczyzn podejrzanych o jego kradzież. 37-latek, 38-latek i ich 24-letni wspólnik wpadli w ręce operacyjnych podczas dynamicznej akcji na Woli. Mężczyźni zostali przesłuchani w prokuraturze i przedstawiono im zarzuty.

W ubiegły piątek, 17.04.2020 r., operacyjni zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o kradzież lexusa. Funkcjonariusze ustalili, że pojazd ten ma znajdować się na warszawskiej Woli. Podjęli szczególne środki ostrożności, gdyż osoby poruszające się nim mogły próbować uciec. Wykonane ustalenia doprowadziły operacyjnych do parkingu podziemnego. Tam po krótkiej obserwacji policjanci zatrzymali trzech mężczyzn. 37-latek poruszał się lexusem, jego manewry powtarzał 38-latek kierujący bmw. 24-letni wspólnik przygotował miejsce na parkingu podziemnym, gdzie samochód miał być pozostawiony, żeby nie wzbudzać niczyjego zainteresowania.

Po sprawdzeniu w systemach informacyjnych Policji funkcjonariusze potwierdzili, że samochód pochodził z kradzieży, do której doszło w nocy z 9/10 kwietnia br. z terenu Wilanowa. Na miejsce wezwano grupę, która przeprowadziła oględziny miejsca zdarzenia. Bmw zostało odholowane na policyjny parking, a utracony pojazd został przekazany właścicielowi, który napisał list z podziękowaniami za odzyskanie jego auta.

W trakcie czynności mundurowi zabezpieczyli również ponad 4 tysiące złotych oraz znaleźli kilkanaście ramek od tablic rejestracyjnych. To jednak tylko początek czynności procesowych. Dalej tą sprawą zajęli się policjanci z północno-praskiej komendy. Dochodzeniowcy wykonali szereg czynności i przekazali mężczyzn do prokuratury wraz ze zgromadzonym w tym postępowaniu materiałem dowodowym. Dwóch zatrzymanych usłyszało zarzuty paserstwa, prokurator zastosował wobec nich dozór Policji. Teraz wszystkim podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KSP/js)