Pomagamy - akcja pruszkowskich dzielnicowych Data publikacji 23.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Pruszkowa zorganizowali zbiórkę żywności dla punktu gastronomicznego, który przygotowuje posiłki dla osób samotnych, seniorów oraz służb wspomagających walkę z koronawirusem. Dzięki ofiarności wszystkich policjantów i pracowników cywilnych pruszkowskiej komendy zgromadzona żywność została przekazana do wspaniałych ludzi, którzy zamienią ją w ciepłe posiłki.

W pruszkowskiej komendzie odbyła się zbiórka produktów spożywczych, z których zrobione zostaną smaczne obiady. Głównym inicjatorem akcji była dzielnicowa st. sierż. Katarzyna Tomaszewska, która razem ze swoimi kolegami zorganizowała 2-godzinną zbiórkę żywności. Zbiórka odbyła się w policyjnym gronie. Z dużym zaangażowaniem funkcjonariusze i pracownicy cywilni pruszkowskiej komendy włączyli się w tę akcję.

Dzięki ofiarności wszystkich udało się zgromadzić różnego rodzaju żywność, która została przekazana do jednej z restauracji w Pruszkowie. Smaczne, ciepłe dania trafią przede wszystkim do osób samotnych, seniorów oraz do pracowników służby zdrowia.

(KSP / mw)