Data publikacji 23.04.2020

25-latek groził wysadzeniem kamienicy

Kożuchowski patrol Policji zatrzymał 25-letniego mężczyznę, który groził, że podpali petardą butlę z gazem i wysadzi kamienicę. Mundurowi, którzy zdawali sobie sprawę, że liczy się każda sekunda, zareagowali błyskawicznie i nie dopuścili do tragedii. Funkcjonariusze przybyli na miejsce w niespełna dwie minuty.

W środę (22 kwietnia) kożuchowski patrol Policji został wezwany na pilną interwencję przy ulicy Nowosolnej. Wczesnym porankiem kilka rodzin otrzymało wiadomość wysłaną za pomocą telefonu. Z treści wynikało, że desperat o godzinie 13 planuje wysadzić budynek przy użyciu butli z gazem i petardy. Funkcjonariusze wiedzieli, że muszą szybko interweniować i już po niespełna dwóch minutach byli na miejscu zdarzenia.

Przed budynkiem stali przerażeni mieszkańcy, którzy w pośpiechu opuścili swoje mieszkania. Policjanci, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, zatrzymali na 25-letniego mężczyznę. W trakcie czynności zabezpieczono także materiał dowodowy, m.in. petardę, przy użyciu której miało dojść do podpalenia butli z gazem. Badanie trzeźwości wykazało blisko dwa promile alkoholu w organizmie 25-latka. Mężczyźnie po wytrzeźwieniu zostanie przedstawiony zarzut. Za swoje zachowanie może spędzić kilka lat w zakładzie karnym.

Strach, panika i obawa o swoje zdrowie oraz dobytek to wszystko, co przeżyło kilka rodzin z Kożuchowa. Dlatego też, zachowania młodego mężczyzny nie może zostać potraktowane jako żart i poniesie on tego konsekwencje.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)