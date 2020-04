Zlikwidowana uprawa konopi i zatrzymany poszukiwany mężczyzna Data publikacji 23.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego dąbrowskiej komendy zabezpieczyli liczącą ponad 130 krzewów plantację konopi oraz prawie 900 działek dilerskich marihuany. Funkcjonariusze do sprawy zatrzymali 49-letniego mężczyznę. Jak się okazało, był on ponadto poszukiwany w celu odbycia kary 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże. Dąbrowianin usłyszał zarzut nielegalnej uprawy konopi, za co grozi mu teraz dodatkowo 10 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego dąbrowskiej komendy uzyskali informację, że w jednym z budynków mieszkalnych na terenie dzielnicy Gołonóg znajduje się plantacja konopi indyjskiej. Po wejściu do piwnicy w budynku funkcjonariusze odkryli zautomatyzowaną uprawę konopi. W doniczkach rosło ponad 130 roślin. Policjanci zabezpieczyli krzewy i sprzęt służący do ich uprawy taki jak oświetlenie, wentylatory i sterowniki oraz prawie 900 działek dilerskich gotowego narkotyku. Na miejscu policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę, który jak się okazało, był poszukiwany celem doprowadzenia do zakładu karnego. Mężczyzna musi odbyć karę 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże.

Dąbrowianin usłyszał już zarzut nielegalnej uprawy. To przestępstwo zagrożone jest karą do 10 lat więzienia. Śledztwo prowadzą policjanci z Wydziału Kryminalnego dąbrowskiej komendy pod nadzorem miejscowej prokuratury rejonowej.

