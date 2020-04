Twierdzili, że spowodowali wypadek i proszą o pieniądze. Na szczęście mieszkańcy nie dali się oszukać Data publikacji 23.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkanaście telefonów od oszustów odebrali wczoraj mieszkańcy pow. krasnostawskiego i chełmskiego. Przestępcy, podając się za członka rodziny informowali o spowodowaniu śmiertelnego wypadku. Pieniądze, o które prosili, miały pomóc w załatwieniu sprawy. Na szczęście mieszkańcy, zachowując ostrożność i zdrowy rozsądek o całym zdarzeniu poinformowali stróżów prawa. Policjanci apelują rozwagę w przypadku tego typu telefonów.

Wczoraj dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie o kilku próbach wyłudzenia pieniędzy, do których doszło na terenie powiatu chełmskiego. Na stacjonarne numery telefonów dzwoniły nieznane osoby, które podawały się za członków rodziny. W rozmowie informowały, że spowodowały wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym. Prosili przy tym o pieniądze, które miały pomóc w załatwieniu sprawy. Na szczęście mieszkańcy nie dali się oszukać i o fakcie powiadomiły dyżurnego komendy.



Z kolei do kilkunastu prób oszustw metodą "na wnuczka" doszło wczoraj na terenie powiatu krasnostawskiego. Do starszych osób dzwoniły osoby podające się za wnuczka, córkę czy syna. Informowali, że oni sami bądź najbliższe im osoby spowodowały śmiertelny wypadek drogowy i teraz szybko potrzebują pieniędzy, aby uniknąć odpowiedzialności karnej lub na kaucję, żeby nie iść do więzienia. Mimo wielu prób seniorzy pozostali czujni i o takich przypadkach natychmiast powiadamiali policję lub najbliższe osoby.



Apelujemy o ostrożność w przypadku tego typu telefonów. Nie decydujmy się pochopnie na wypłatę i przekazanie pieniędzy. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez tych rozmówców. Zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje poradźmy się najbliższych. Ustalmy, czy osoba, która dzwoni, jest faktycznie tą, za którą się podaje. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktujmy się z jednostką Policji dzwoniąc na numer alarmowy 112.

(KWP w Lublinie / kp)