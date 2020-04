Spłonęło 11 aut o łącznej wartości 0,5 mln zł. Podpalacz już w rękach policjantów Data publikacji 23.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu II Policji zatrzymali wczoraj mężczyznę podejrzanego o podpalenie samochodów w Zielonej Górze w październiku 2019 roku oraz w lutym i marcu 2020 roku. Zniszczonych zostało 11 samochodów, a straty wyniosły niemal pół miliona złotych Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze wystąpi dzisiaj o areszt dla zatrzymanego.

W październiku 2019 roku Komisariat II Policji w Zielonej Górze został powiadomiony o spaleniu samochodu marki Volkswagen Jetta wartości 15.000 zł na jednym z zielonogórskich osiedli. Niestety monitoring w pobliżu miejsca zdarzenia był uszkodzony i nie można było ustalić sprawcy tego podpalenia. W lutym 2020 roku na innym z zielonogórskich osiedli spłonęło aż pięć samochodów. Jak ustalił biegły pożarnictwa, ogień został podłożony pod samochód Skoda Octavia, a od tego samochodu zajęły się kolejne 4 pojazdy. W marcu 2020 roku kolejne bardzo podobne zdarzenie – podpalony zostaje samochód Renault Clio, a od niego zajmują się sąsiadujące na parkingu pojazdy – płonie między innymi Ford Mondeo wart 100 tys. złotych. Straty wszystkich właścicieli pojazdów to 0,5 mln zł.

Na miejscu ostatniego zdarzenia policjanci zabezpieczyli monitoring, na którym widoczny jest sprawca. Wprawdzie nie widać jego twarzy, ale widoczny jest charakterystyczny ubiór. Kryminalni z KP II zauważyli również pewną prawidłowość – wszystkie 3 samochody, które zostały podpalone należą do pracowników jednej z firm wszystkim osobom pracującym w tej firmie policjanci pokazali monitoring i pokrzywdzeni rozpoznali po ubiorze i sposobie poruszania się mężczyznę, który został z tej firmy zwolniony. Wczoraj 22.04.2020 r. rano policjanci zatrzymali mężczyznę w miejscu zamieszkania. Przeszukanie ujawniło również taki sam łatwopalny materiał, który posłużył do wzniecenia ognia pod podpalanymi samochodami. Zatrzymany to 43-letni zielonogórzanin. Usłyszał wczoraj 22.04.2020 r. zarzuty uszkodzenia mienia. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień policjantom.

Zebrany przez policjantów z KP II materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi nadzorującemu sprawę z Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze na wystąpienie do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu dla 43-latka.

Za przestępstwo uszkodzenia mienia grozi mężczyźnie kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)