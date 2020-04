Zostań w domu spot mazowieckich policjantów Data publikacji 23.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, przy wsparciu funkcjonariuszy SPPP w Radomiu, zrealizował spot profilaktyczny, który przedstawia aktywne formy spędzania czasu w domu w dobie pandemii koronawirusa.

W ramach działań profilaktycznych związanych z COVID-19, Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu przy wsparciu funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu zrealizował spot profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży. Przedstawia on aktywne formy spędzania czasu w domu w dobie pandemii koronawirusa, a zarazem zachęca młodych ludzi do zadbania o relacje rodzinne w tym trudnym dla wszystkich czasie, spożytkowanie go na rozwijanie swoich uzdolnień, bądź też odkrywanie nowych.

Inicjatywę tę wsparło Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „KUKUŁKA”, IMAGON Films, ZEBRRA TV oraz młodzi ludzie z terenu powiatu radomskiego. Dzieci i młodzież samodzielnie nagrywała wideoklipy, które następnie zostały udostępnione do wykorzystania w spocie.

Policjanci składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za wsparcie i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia i życzą wszystkim szybkiego powrotu do normalności.

(KWP w Radomiu / mw)

