Oszukał seniorów w Ostrołęce, został zatrzymany w Warszawie Data publikacji 23.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ciężka praca i bardzo dobrze przeprowadzona akcja ostrołęckich kryminalnych doprowadziła do zatrzymania podejrzanego o popełnienie oszustwa na znaczną kwotę pieniędzy, który odebrał pieniądze od starszego małżeństwa. W wyniku działania przestępców seniorzy z terenu powiatu ostrołęckiego stracili ponad 150 tys. zł. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa. Dziś wobec podejrzanego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Ostrołęccy policjanci podczas działań byli wpierani przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Na początku kwietnia dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce został poinformowany o oszustwie na znaczną kwotę pieniędzy na szkodę starszego małżeństwa z terenu powiatu ostrołęckiego. Osoby zgłaszające oświadczyły, że zadzwoniła do nich osoba przedstawiająca się za policjanta z informacją, że ich bliski członek rodziny spowodował wypadek drogowy i pilnie potrzebuje pieniędzy na wpłacenie poręczenia majątkowego. Rozmówca, dodał, że w przypadku niewpłacenia pieniędzy trafi on do aresztu. Pokrzywdzeni chcąc pomóc rodzinie przekazali współdziałającej ze sprawcą osobie kwotę ponad 150 tys. zł.

Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia sprawą zajęli się policjanci z ostrołęckiego wydziału kryminalnego, którzy rozpoczęli żmudne, ale jak się okazało zakończone sukcesem działania, które doprowadziły do zatrzymania sprawcy tego przestępstwa. Działania były prowadzone przy dużym wsparciu, m.in. funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Policjanci zajmujący się sprawą badali każdą nawet szczątkową informację, krok po kroku ustalali kolejne szczegóły tego zdarzenia spędzając w pracy po kilkanaście godzin na dobę. Ich upór i determinacja pozwoliła na ustalenie tożsamości i adresu przebywania mężczyzny, który 1 kwietnia odebrał kwotę ponad 150 tys. zł od ostrołęckich seniorów. Okazał się nim 24-letni mieszkaniec Warszawy. Policjanci ustalili także pojazd, którym podejrzany odebrał gotówkę. Akcja jego zatrzymania została zaplanowana na miniony wtorek.

Wczesnym rankiem policjanci pojechali pod wytypowany w Warszawie adres, gdzie na jednym z parkingów zauważyli pojazd, który został użyty w popełnieniu oszustwa. Kiedy mężczyzna wyszedł z klatki bloku policjanci przystąpili do jego zatrzymania. W wyniku przeszukania pojazdu i mieszkania mundurowi zabezpieczyli 2 laptopy, telefon oraz kartę bankomatową. Ponadto pojazd, który został użyty do popełnienia przestępstwa został zajęty na poczet przyszłych kar.

24-latek po zatrzymaniu został przewieziony do ostrołęckiej komendy i osadzony w policyjnym areszcie. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu dotyczącego oszustwa. Wobec podejrzanego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo to jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy, że prawdziwy policjant, czy też funkcjonariusz innych służb NIGDY nie będzie żądał przekazania żadnych pieniędzy. Jeśli mamy wątpliwości, że mamy do czynienia z oszustem zakończmy rozmowę i zadzwońmy na Policję. Dzwoniąc powiedzmy dyżurnemu nie tylko numer legitymacji, czy też nazwisko funkcjonariusza, który do nas dzwoni, ale zapytajmy także, czy taki funkcjonariusz prowadzi teraz działania w naszym domu. Apelujemy także do członków rodzin seniorów, aby ostrzegali ich podczas „niedzielnego obiadu” przed tego rodzaju zagrożeniem.

NAJWAŻNIEJSZE JEST TO, ABY NIE PRZEKAZYWAĆ OBCYM OSOBOM ŻADNYCH PIENIĘDZY, ANI TEŻ DANYCH DO NASZEGO KONTA BANKOWEGO STOSUJĄC DO TAKICH OSÓB ZASADĘ OGRANICZONEGO ZAUFANIA

(KWP w Radomiu/js)