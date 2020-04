Policjanci z drogówki pomogli kobiecie w ciąży Data publikacji 24.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowi pilotowali osobowe volvo, którym jako pasażerka jechała kobieta w 22 tygodniu ciąży. Jak się okazało, ciąża była zagrożona. Przejazd z sygnałami uprzywilejowania odbywał się od gminy Krynice w powiecie tomaszowskim do szpitala w Lublinie. W działaniach brali udział policjanci z pięciu powiatów.

Wszystko rozpoczęło się wczoraj, 23.04.2020 r., przed południem. Około godziny 11:00 na stanowisko dowodzenia tomaszowskiej komendy przyszedł komunikat z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Z informacji wynikało, że kierująca samochodem marki Volvo wiezie do szpitala w Lublinie kobietę, która znajduje się w zagrożonej ciąży i potrzebuje pilnej pomocy, by bezpiecznie dotrzeć do placówki zdrowia. Po otrzymanej informacji dyżurny wysłał patrol ruchu drogowego, by ten pilotował auto. Następnie tomaszowski dyżurny skontaktował się kolejno z dyżurnymi z Zamościa i Krasnegostawu, przedstawiając sytuację, prosząc o pomoc i sprawne przejęcie eskorty w drodze do szpitala w Lublinie. W sumie w pilotażu trwającym ponad 100 kilometrów udział brali policjanci z pięciu powiatów.

Policyjna "opieka" zakończyła się pod szpitalem PSK4 w Lublinie. Trzymamy kciuki za zdrowie mamy i maluszka.

(KWP w Lublinie/js)