Zarażona koronawirusem zlekceważyła izolację i pojechała na zakupy Data publikacji 24.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zakażona koronawirusem mieszkanka powiatu wyszkowskiego pojechała z mężem na zakupy do sklepu na terenie gminy Goworowo. Oboje nie mieli prawa opuszczać miejsca zamieszkania. Powiadomiona o tym fakcie policja w ciągu kilku minut, z zachowaniem wszystkich środków ostrożności, odnalazła małżeństwo i udaremniła dalsze podróżowanie. Nieodpowiedzialnemu małżeństwu grożą poważne konsekwencje prawne i finansowe.

Wczoraj, 23.04.br., po godz. 11, dyżurny wyszkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że małżeństwo z gminy Długosiodło, pomimo spoczywającego na nich obowiązku prawnego pozostania w domu w związku z uzyskanym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, wyjechało z miejsca zamieszkania. Policjanci z miejscowego posterunku natychmiast rozpoczęli poszukiwania pary.

I tak w ciągu kilku minut mundurowi zauważyli jadący od strony powiatu ostrołęckiego samochód, którym podróżowało poszukiwane małżeństwo. Zachowując wszelkie środki ostrożności i środki ochrony osobistej, wydając polecenia przez urządzenia nagłaśniające zainstalowane w radiowozie, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli mieszkańców gminy Długosiodło i udaremnili dalsze bezpodstawne i łamiące prawo podróżowanie. W trakcie wykonywania czynności mundurowi z Długosiodła i Goworowa ustalili, że mieszkańcy powiatu wyszkowskiego (54 i 56 lat) zlekceważyli obowiązek pozostania w miejscu zamieszkania i pojechali na zakupy do sklepu na terenie gminy Goworowo. Natychmiast o tym fakcie zostały powiadomione stacje sanitarno-epidemiologiczne dwóch powiatów. Kolejnym zadaniem służb było ustalenie, i jak najszybsze dotarcie do osób, z którymi zarażona kobieta mogła mieć kontakt. Ostrołęccy funkcjonariusze ustalili wszystkie osoby, które w tym czasie przebywały w sklepie i wspólnie z lokalnym sanepidem podjęli niezbędne czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwo również innym obywatelom.

Mieszkańcy powiatu wyszkowskiego za swoje postępowanie odpowiedzą przed sądem. Grożą im teraz poważne konsekwencje prawne wynikające z naruszenia przepisów kodeku karnego i wykroczeń, ale także muszą liczyć się z karą administracyjną nakładaną przez sanepid, która może wynieść nawet 30 tys. zł.

Policjanci apelują o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb. W tym trudnym dla wszystkich momencie ważne jest, aby stosować się do zaleceń! Osoby objęte kwarantanną powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji.

Z kolei jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie, oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z przepisami kodeksu karnego. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do roku. Jeżeli osoba sprowadzi niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.

Pamiętajmy! Nie przestrzegając kwarantanny lub izolacji, narażamy życie i zdrowie innych osób! Weźmy odpowiedzialność za siebie, swoich najbliższych oraz innych obywateli! Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze wspólne dobro!

(KWP w Radomiu/ mw)