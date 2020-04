Wzmacniamy grupę SPEED Data publikacji 24.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trwający stan epidemii przełożył się na zmniejszenie natężenia ruchu drogowego oraz ogólny duży spadek zdarzeń drogowych. Niestety tego samego nie można powiedzieć o najpoważniejszych zdarzeniach – tych, w których osoby poniosły śmierć. Na śląskich drogach do 23 kwietnia br. doszło już do tej samej liczby wypadków śmiertelnych, co w ciągu całego kwietnia 2019 roku. Znacząco wzrosła także liczba praw jazdy zatrzymanych za przekroczenie prędkości. Prędkość zabija – to wiedzą wszyscy. Aby zatrzymać kierowców z „ciężką nogą”, zanim spowodują wypadek, do policyjnej specgrupy SPEED dołączyli kolejni policjanci, a liczba patroli drogowych została zwiększona.

Mniej pojazdów na drogach i niższa prawie o połowę ogólna liczba zdarzeń w ruchu drogowym – tak w dobie walki z epidemią koronawirusa wyglądają ostatnie tygodnie na drogach Śląska. Niestety nie w każdym analizowanym obszarze. Martwi odsetek najpoważniejszych zdarzeń – tych ze skutkiem śmiertelnym. Od 1 do 23 kwietnia na drogach województwa śmierć poniosło już tyle samo osób, co w całym kwietniu roku ubiegłego. Zdecydowana większość zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym nastąpiła na skutek uderzenia pojazdu w przeszkodę (barierę energochłonną, drzewo, budynek), a nie jak to mam miejsce w przypadku dużego natężenia ruchu, wskutek zderzenia się pojazdów. Nim doszło do najechania na przeszkodę, kierujący tracili panowanie nad pojazdem w wyniku niedostosowania prędkości (czyli mówiąc najprościej - jechali zbyt szybko).

O tym, że jeździmy szybciej, świadczą liczby: w tym miesiącu tylko do 23 kwietniu zatrzymanych zostało 267 praw jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km/h. W całym kwietniu ubiegłego roku tego typu przypadków było 140. Policjanci grupy SPEED stanowią ok. 5% ogółu policjantów ruchu drogowego. Pomimo tego w marcu br. zatrzymali prawie połowę spośród wszystkich praw jazdy zatrzymanych za wspomniane niestosowanie się do obowiązujących limitów prędkości. Wynika to z charakteru zadań ich służby - policjanci z grupy SPEED zwalczają agresywne i niebezpieczne zachowania na drogach, a jednym z jego przejawów jest znaczne przekraczanie prędkości, które może być zagrożeniem dla innych. Ponieważ problem prędkości na drogach nie maleje, podjęto decyzję o zwiększeniu liczby policjantów i policyjnych patroli pełniących służbę w ramach działań policyjnej grupy SPEED. Obecnie w grupie SPEED, poza policjantami komend miejskich i powiatowych oraz komisariatu autostradowego, spotkać będziemy mogli również mundurowych drogówki komendy wojewódzkiej.

Jeden z przykładów ich działań miał miejsce wczoraj. Policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach wchodzący w skład specgrupy SPEED pełnili służbę między innymi na śląskim odcinku autostrady A4. Około 9.25 na A4 w Rudzie Śląskiej zauważyli osobowe audi, którego kierujący znacznie przekroczył ograniczenie prędkości. Chociaż na tym odcinku drogi można rozpędzić się do 140 km/h, mężczyzna za kierownicą osobówki miał na liczniku ponad 200 km/h. W chwili pomiaru poruszał się z prędkością aż 201 km/h. Jego zbyt szybką jazdę zakończyli policjanci grupy SPEED. Za wykroczenie kierujący został ukarany 500-złotowym mandatem, a na jego konto wpłynęło 10 punktów karnych.

Apelujemy o zdrowy rozsądek na drodze – to właśnie nadmierna prędkość jest główną przyczyną niebezpiecznych, a często tragicznych wypadków drogowych.