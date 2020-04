Zarzuty za posiadanie blisko 120 tys. sztuk nielegalnych papierosów Data publikacji 24.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzut przewożenia i posiadania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy usłyszeli dwaj 37-latkowie. Mężczyźni zostali zatrzymani przez policjantów w miejscowości Dąbrowa gm. Kamieńsk. Jeden z mężczyzn w samochodzie miał 114000 sztuk nielegalnych papierosów drugi 5400 sztuk papierosów.

Policjanci z komisariatu w Kamieńsku 22 kwietnia br. patrolując rejon zauważyli zaparkowane w lesie przy drodze K-91 dwa samochody. Podczas legitymowania kierowcy obu pojazdów zachowywali się nerwowo. Policjanci postanowili skontrolować część ładunkową samochodu marki VW Transportera, gdzie pod plandeką ujawnili 5700 paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy. W drugim pojeździe marki VW Passat ujawnili 270 paczek papierosów, również bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W związku z tym obaj mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie.

W trakcie dalszych czynności 37-letniemu mieszkańcowi województwa śląskiego przedstawiono zarzut posiadania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy w ilości 114 000 sztuk papierosów, gdzie wartość uszczuplonego podatku akcyzowego wynosi ponad 131 tysięcy zł.

Za to przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Drugi z mężczyzn w passacie posiadał 270 paczek papierosów różnych marek bez znaków skarbowych akcyzy. Z uwagi na niższą kwotę uszczuplenia podatku akcyzowego odpowie on za wykroczenie skarbowe. Wszystkie nielegalne papierosy zostały zatrzymane i ulegną one zniszczeniu.

