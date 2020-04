Dzięki szybkim działaniom skierniewickich policjantów uratowano życie mężczyzny Data publikacji 24.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Skierniewic uratowali życie 37-letniemu mężczyźnie, który najprawdopodobniej wyskoczył z balkonu z pierwszego piętra budynku. Po upadku stracił czynności życiowe.

22 kwietnia 2020 r. około godz. 10.35 policjanci ze skierniewickiej komendy otrzymali informację, że w Skierniewicach przed jednym z bloków na osiedlu Widok leży nieprzytomny mężczyzna. Kobieta, która zgłosiła interwencję, wchodząc do klatki schodowej bloku mieszkalnego, usłyszała huk. Wyszła z klatki i zauważyła, że pod balkonem twarzą do ziemi leży mężczyzna. Domyślając się, że mógł wypaść z balkonu, natychmiast zadzwoniła pod nr alarmowy 112.

Na miejsce w pierwszej kolejności dojechali policjanci ze skierniewickiej komendy. Widząc leżącego na brzuchu mężczyznę, odwrócili go i sprawdzili czynności życiowe. Mężczyzna nie oddychał. Policjanci natychmiast przystąpili do działania i rozpoczęli masaż serca. Po krótkim czasie przywrócili mu czynności życiowe. Po przybyciu na miejsce ratowników z pogotowia ratunkowego policjanci przekazali im mężczyznę. Został on przetransportowany do Szpitala w Skierniewicach, a następnie helikopterem do Centrum Urazowego w Łodzi. Na szczęście szybkie dotarcie oraz pomoc mundurowych była na tyle skuteczna, że udało się uratować życie mężczyźnie. Okazał się nim 37-latek, mieszkaniec Skierniewic.

Okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane przez skierniewickich policjantów.

(KWP w Łodzi / mw)