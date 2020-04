Policjantka po służbie szyje maseczki ochronne Data publikacji 24.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na co dzień piastuje stanowisko dyżurnej Komisariatu Policji w Świebodzicach, a po służbie spędzając swój wolny czas przy maszynie angażuje się w codzienną walkę z epidemią i szyje maseczki ochronne. Asp. szt. Izabela Głowacka ma na swoim koncie już kilkaset sztuk. Maseczki systematycznie trafiają do policjantów, pracowników cywilnych, ale i do osób potrzebujących.

Asp. szt. Izabela Głowacka postanowiła rozszerzyć swoje zaangażowanie w walkę z pandemią koronawirusa i zaczęła szyć maseczki. Najpierw robiła to dla najbliższych i znajomych, ale teraz już systematycznie jej maseczki trafiają do policjantów i do pracowników cywilnych.

Maseczki spod igły funkcjonariuszki przekazywane są też przez policjantów osobom, które ich nie posiadają w trakcie przemieszczania się w miejscach publicznych. Przekazując je, funkcjonariusze przypominają jednocześnie o nowych przepisach dotyczących zasłaniania twarzy. Zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe od 16 kwietnia br.

Policjanci apelują jednocześnie o stosowanie się do obowiązujących przepisów dla wspólnego bezpieczeństwa nas wszystkich oraz osób najbliższych.

(KWP we Wrocławiu / kp)