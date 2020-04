Policjanci zabezpieczyli pół tony nielegalnego suszu tytoniowego Data publikacji 24.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Pół tony nielegalnego suszu tytoniowego, wytworzoną krajankę, 400 litrów zacieru do produkcji alkoholu, kilkanaście litrów wyprodukowanego alkohol, aparaturę do produkcji alkoholu oraz maszynkę do krojenia tytoniu ujawnili i zabezpieczyli lubelscy policjanci na jednej z posesji w gminie Wojciechów. Łączna wartość uszczuplenia należności na rzecz Skarbu Państwa wynosi prawie 270 tys. złotych. Zatrzymany w sprawie 58-latek usłyszał już zarzuty.

Realizacja sprawy była efektem ustaleń operacyjnych policjantów z KMP w Lublinie. Z informacji uzyskanych przez Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą wynikało, iż na jednej z posesji w gminie Wojciechów znajdują się duże ilości bezakcyzowych towarów, które mogą zostać wprowadzony do obrotu.

Funkcjonariusze z PG KMP w Lublinie wspierani przez policjantów z komisariatu w Bełżycach weszli na ustalony adres wczoraj rano. Podczas przeszukania stodoły, odnaleźli i zabezpieczyli pół tony nielegalnego suszu tytoniowego, wytworzoną krajankę, 400 litrów zacieru do produkcji alkoholu, kilkanaście litrów wyprodukowanego alkoholu, aparaturę do produkcji alkoholu oraz maszynkę do krojenia tytoniu. Czynności na miejscu trwały kilka godzin. Jak wynika z obliczeń policjantów, gdyby nielegalny towar trafił na rynek, to straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych należności podatkowych wyniosłyby blisko 270 tys. złotych.

W sprawie zatrzymano 58-letniego właściciela posesji. Mężczyzna usłyszał już zarzuty z kodeksu karnego skarbowego, do których popełnienia się przyznał.

Posiadanie wyrobów bez polskich znaków akcyzy oraz wprowadzanie ich do obroty stanowi naruszenie przepisów karno-skarbowych i zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3, karą grzywny i przepadkiem nielegalnego towaru.

KG