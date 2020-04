Wrażliwy na krzywdę innych- dzielnicowy pomaga podczas kwarantanny Data publikacji 24.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Asp. szt. Tomasz Dzikowski od 14 lat pomaga mieszkańcom i służy im dobrą radą. Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu wpłynęły podziękowania dla niego od mieszkanki Międzyrzecza, za pomoc i wsparcie podczas kwarantanny.

Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, to do niego w pierwszej kolejności zwracają się mieszkańcy ze swoimi problemami. Wachlarz spraw do rozwiązania przez dzielnicowego jest ogromny. Sąsiedzkie spory i nieporozumienia, awantury domowe, problemy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym to codzienność. Obecnie to głównie dzielnicowi kontaktują się z mieszkańcami, którzy przebywają na kwarantannie i sprawdzają, czy stosują się do wydanych zaleceń, ale również, czy nie potrzebują pomocy. Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu mł. insp. Pawła Rynkiewicza wpłynęły podziękowania dla asp. szt. Tomka Dzikowskiego. Kobieta przebywająca na dwutygodniowej kwarantannie podziękowała za dobre serce dzielnicowego, który w tak trudnym dla niej momencie, służył jej dobrą radą oraz chciał udzielić jej pomocy przy zakupach.

Asp. szt. Tomasz Dzikowski jest dzielnicowym już od 14 lat. To najbardziej doświadczony policjant na tym stanowisku w Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, który niemal od samego początku służby zajmuje się problemami dzielnicy nr 1 w Międzyrzeczu. W swojej służbie wielokrotnie wykazał się doświadczeniem, zaangażowaniem i profesjonalizmem. Oprócz swoich codziennych zajęć, godnie reprezentuje Komendę podczas uroczystości, ponieważ został powołany w skład pocztu sztandarowego KPP Międzyrzecz. Jak sam mówi, najwięcej satysfakcji w tej służbie daje mu możliwość niesienia pomocy społeczeństwu, a szczególnie, gdy uda mu się wesprzeć i pomóc osobom starszym lub dzieciom w trudnych dla nich sytuacjach. Cieszy go kiedy dowiaduję się, że nie dzieje się im już krzywda i wszystko dobrze się układa. Poza służbą Tomek interesuje się sportem- kolarstwem górskim, historią, ale jego największą pasją są stare, antyczne samochody. Sam je naprawia i konserwuje. Dzięki temu sprawne wracają na polskie drogi. Asp. szt. Tomasz Dzikowski od wielu lat troszczy się o mieszkańców swojej dzielnicy i ich bezpieczeństwo, służy radą i pomocą, wspiera w rozwiązywaniu problemów. Satysfakcja z pomocy jest budująca a podziękowania, które płyną z ust mieszkańców stanowią dla niego mobilizację do dalszej, wytężonej pracy.

źródło: asp. Justyna Łętowska

