Pamięci podkomisarza Piotra Molaka Data publikacji 24.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W siedzibie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” 24 kwietnia 2020 roku uczczono pamięć podkom. Piotra Molaka, który 24 lata temu zginął na służbie w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego podłożonego na stacji paliw w Warszawie.

Pod tablicą upamiętniającą tragicznie poległych policyjnych antyterrorystów, znajdującą się w siedzibie CPKP "BOA", wieniec złożył m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z dowódcą CPKP "BOA" mł. insp. Dariuszem Ziębą,e insp. Sławomir Wocial zastępca dowódcy CPKP "BOA" . Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich policjantów, którzy odeszli na wieczną wartę.

Podkom. Piotr Molak pracował w sekcji pirotechnicznej ówczesnego Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji. Zginął tragicznie na służbie 24 kwietnia 1996 r. Policjant zgłosił się na ochotnika do prześwietlenia przedmiotu urządzeniem rentgenowskim, by ustalić sposób neutralizacji podłożonego ładunku wybuchowego. W trakcie wykonywania kolejnego zdjęcia, nastąpiła detonacja. Policjant doznał ciężkich obrażeń ciała, na skutek których zmarł po przewiezieniu do szpitala. Pozostawił żonę i osierocił dwoje dzieci. Za wzorową służbę był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami resortowymi. Pośmiertnie został awansowany na stopień podkomisarza. Od 2008 r. Stowarzyszenie Polskich Specjalistów Bombowych przyznaje nagrody im. Piotra Molaka – są to statuetki technika bombowego w kombinezonie przeciwwybuchowym.

***

Podkomisarz Piotr Molak specjalista Wydziału antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji służbę w Policji pełnił od 15 kwietnia 1979 r. Od października 1982 r. pracował w Sekcji Pirotechnicznej Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, zdobywając w międzyczasie stosowne uprawnienia instruktorskie.

Od 23 kwietnia 1996 r. pełnił służbę na stanowisku specjalisty Sekcji Szkolenia, gdzie zajmował się m.in. szkoleniem funkcjonariuszy w zakresie pirotechniki.

W ocenie przełożonych był wzorowym funkcjonariuszem. W dniu 24 kwietnia 1996 r. o godz. 11.00 udał się na interwencję pirotechniczną na teren stacji benzynowej w Warszawie. Ujawniono tam ładunek wybuchowy. Asp. sztab. Piotr Molak zgłosił się na ochotnika do wykonania zadania polegającego na prześwietleniu przedmiotu urządzeniem rentgenowskim w celu ustalenia sposobu jego neutralizacji. W trakcie wykonywania kolejnego zdjęcia nastąpiła detonacja. Asp. sztab. Piotr Molak doznał ciężkich obrażeń ciała. Przewieziony niezwłocznie do szpitala po około 3 godzinach zmarł.

Pozostawił żonę i osierocił dwoje dzieci.

Za swoją wzorową służbę był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami resortowymi. Pośmiertnie został awansowany na stopień podkomisarza.

(CPKP „BOA”, zdj. J. Herok)