Policjanci zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w bójce Data publikacji 24.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci interweniowali w parku przy ul.Konstytucyjnej. Miało tam dojść do konfrontacji grupy osób. Mundurowi odnaleźli mężczyznę, który spacerował po parku ze śladami dotkliwego pobicia na twarzy. Dalsze czynności kryminalnych z wydziałów do walki z przestępczością pseudokibiców KMP i KWP w Łodzi pozwoliły na zatrzymanie 8 osób w wieku 19-35 lat mogących brać udział w tzw. ustawce.

Dyżurny z Miejskiego Stanowiska Kierowania KMP w Łodzi 22 kwietnia 2020 roku około godziny 13.00 odebrał zgłoszenie dotyczące bójki w rejonie parku miejskiego przy ulicy Konstytucyjnej. Na miejsce natychmiast wysłane zostały siły policyjne. Stróże prawa po dojechaniu we wskazany rejon nie zastali bijących się osób. Zamiast tego odnaleźli w parku młodego mężczyznę z rozległymi obrażeniami na twarzy. 26-latek usiłował wmówić mundurowym, że właśnie odbył sparing z nieznanym mu z nazwiska kolegą. Po udzieleniu mężczyźnie niezbędnej pomocy przedmedycznej został on zatrzymany w związku z podejrzeniem udziału w bójce. Dokładne sprawdzenie terenu parku pozwoliło na odnalezienie elementów ubioru sprawców, śladów krwi, jak również silikonowych ochraniaczy na zęby. Jednocześnie w innym rejonie miasta policjanci zabezpieczyli samochód dostawczy, którym część osób dotarła na miejsce bójki. Policjanci zaangażowani w rozwikłanie sprawy bardzo szybko zdobyli informację, że do łódzkich szpitali właśnie zostali przyjęci dwaj młodzi mężczyźni. Jeden z nich miał rozległe obrażenia głowy, a drugi złamaną rękę. Z uwagi na podejrzenie udziału w bójce 19-latek i 31-latek również zostali zatrzymani. W ciągu kolejnych godzin mundurowi dotarli do kolejnego 31-latka, który został wylegitymowany w centrum miasta. Mężczyzna miał otarte kostki palców i pluł krwią. Ponieważ nie był w stanie racjonalnie wytłumaczyć przyczyny powstania obrażeń, został zatrzymany. Analizując zebrany materiał dowodowy, stróże prawa ustalili jeszcze 4 osoby w wieku od 27 do 35 lat, które posiadały ślady obrażeń, bądź zakrwawioną odzież — co świadczyć mogło o udziale w bójce. Wszystkie zatrzymane osoby są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców obydwu łódzkich drużyn piłkarskich. Część spośród nich notowana była w przeszłości za podobne przestępstwa. Ośmiu zatrzymanych mężczyzn usłyszało zarzuty udziału w bójce. Za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Obecnie trwają czynności zmierzające do zatrzymania kolejnych uczestników zajścia. Sprawę prowadzą funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Łodzi.

