Dzięki szybkiemu zgłoszeniu policjanci zatrzymali oszusta Data publikacji 24.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Po tym jak w wyniku działania oszusta seniorka straciła znaczną kwotę pieniędzy, zorientowała się, że została oszukana. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 21-latka podejrzanego o to oszustwo. Decyzją sądu trafił on tymczasowo do aresztu. Grozi mu teraz kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Na telefon stacjonarny seniorki dzwoni mężczyzna i mówi, że pracuje w CBA. Opowiada starszej kobiecie o działaniach skierowanych przeciwko oszustom. Mówi, że potrzebuje jej pomocy, aby namierzyć przestępców. Kobieta chce pomóc i zgadza się na udział w tajnej akcji. Wykonuje wszystkie polecenia swojego rozmówcy. Idzie do banku i chce zaciągnąć kredyt. Starsza kobieta nie ma jednak przy sobie wszystkich wymaganych dokumentów. Wraca więc do domu i po chwili znowu siada przy okienku obsługi kasowej banku. Tym razem wszystko idzie po myśli oszustów. Kobieta wychodzi z banku, a w torebce ma 35 tysięcy złotych. Zgodnie z poleceniami fałszywego funkcjonariusza, zostawia je w umówionym miejscu.

Po namowach oszusta pokrzywdzona idzie do innego banku. Tam otrzymuje kolejny kredyt w wysokości 45 tysięcy. Na miejscu dostaje jednak dopiero pierwszą jego transzę. W tym momencie mężczyźnie w słuchawce puszczają nerwy, zaczyna krzyczeć. Kobieta orientuje się, że może mieć do czynienia z oszustami. O całym zdarzeniu informuje policjantów z Komisariatu Wrocław Śródmieście, którzy natychmiast przystępują do pracy.

Tematem zajmują się najbardziej doświadczeni kryminalni ze Śródmieścia. Analizują przekazane informacje i sprawdzają dokładnie wszystkie miejsca, w których była kobieta. Policjanci rozmawiają też z pokrzywdzoną i próbują połączyć ze sobą jak najwięcej szczegółów. Łączna suma strat to 35 tysięcy złotych. Policjanci zaczynają działania operacyjne, które potrwają jeszcze kilka tygodni.

Z początkiem kwietnia funkcjonariusze mają już namierzoną osobę podejrzewaną o to oszustwo. Ustalają, że przebywa akurat w pobliżu jednej z restauracji. Chwilę później zatrzymują 21-latka na parkingu. W jego domu mundurowi zabezpieczają gotówkę.

W tej sprawie zatrzymany usłyszał już zarzut oszustwa. Na podstawie zgromadzonego przez policjantów i prokuratorów materiału dowodowego, sąd podjął w tej sprawie decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. 21-latkowi grozi teraz kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Jak nie stać się ofiarą oszustów?

Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod policjanta, funkcjonariusza CBA czy CBŚP i prosi o przekazanie danych dotyczących naszego konta, bądź wspomina o przekazaniu pieniędzy, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności, ani nie przelewajmy ich na żadne wskazane konto, nie zaciągajmy też w takiej sytuacji kredytu. Zadzwońmy do kogoś z rodziny i poradźmy się, opisując całą sytuację. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon za funkcjonariusza, zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować, powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich. Przede wszystkim o każdej próbie oszustwa informujmy Policję.

(KWP we Wrocławiu / mw)