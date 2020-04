Policjanci z Głuchołaz pomogli pacjentom szpitala Data publikacji 25.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas codziennej służby policjanci w trudnym dla wszystkich czasie epidemii odwiedzają osoby objęte kwarantanną i pytają czy potrzebują pomocy. Wielu z nas angażuje się nie tylko na służbie, ale również po niej. Przede wszystkim pomagamy i chronimy. Włączamy się też w różne akcje. Tym razem głuchołascy policjanci włączyli się w akcję zorganizowaną przez Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i pomogli pacjentom szpitala w Głuchołazach.

Pomagać każdy może. Tak do sprawy podeszli policjanci z Głuchołaz i włączyli się w akcję na rzecz pacjentów przewiezionych z Domów Pomocy Społecznej do głuchołaskiego szpitala. Dzięki inicjatywie Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Głuchołazach funkcjonariusze zakupili niezbędne artykuły spożywcze, higieniczne, pościele, ręczniki, odzież i wiele innych produktów potrzebnych do życia codziennego. Do akcji przyłączyli się również mieszkańcy miasta.

Zebrane rzeczy trafiły już do pacjentów szpitala w Głuchołazach. Warto pomagać i my policjanci każdego dnia się o tym pamiętamy. Satysfakcja z niesionej pomocy jest ogromna, zwłaszcza kiedy pomagamy potrzebującym w trudnym dla wszystkich czasie epidemii. Tym razem nasza głuchołaska drużyna pokazała swoje dobre serca i sprawiła radość pacjentom szpitala.

